Denuncian a un profesor del King's College de Madrid por su reiterado antisemitismo ante sus alumnos

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha pedido al King's College de Madrid medidas de protección ante las expresiones antisemitas proferidas por un docente, denunciado ante la Justicia por presuntos delitos previstos en el artículo 510 del Código Penal.

Para ello ha remitido detallada documentación al King's College Soto Viñuelas, al Consejo de Administración de su sociedad matriz —Inspired Education Group España— y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, sobre las expresiones públicas y reiteradas contra los judíos de un profesor del citado centro, tal y como ha informado ACOM en su cuenta de la red social X.

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Como señala la citada asociación en su mensaje en X: "No se trata de un exabrupto aislado. La documentación recoge meses de publicaciones, artículos, intervenciones audiovisuales y un libro en los que aparecen reiteradamente los judíos, Israel y el 'sionismo' asociados a teorías sobre poder, influencia política y corrupción moral. Entre otras expresiones, el docente habla de 'banca judía' y 'banca internacional judía', cuestiona la existencia de 'el pueblo judío', utiliza expresiones como 'letrina sionista' y afirma que 'la cantidad de judíos dedicados a la pornografía es absolutamente desproporcionada'. El material documentado incluye además teorías sobre supuestas redes de influencia israelíes en España".

Como recuerda ACOM, una cosa es la crítica a Israel y otra las manifestaciones de antisemitismo, en concordancia con la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), refrendada por España, que establece precisamente esta distinción: la crítica a Israel es comparable a la dirigida contra cualquier otro país y no es antisemitismo, mientras que sí son manifestaciones de antisemitismo los clichés sobre el supuesto poder colectivo o conspirativo de los judíos y su deslealtad hacia las sociedades de las que forman parte.

Por otra parte, el hecho de que estas manifestaciones se produzcan en el ámbito escolar y ante niños y adolescentes agrava lo realizado por el docente denunciado. "Esto no es un debate sobre Oriente Medio. Es una cuestión de protección de la infancia y la adolescencia y de prevención del discurso de odio en el entorno escolar. Hay menores judíos en esas aulas y tienen exactamente el mismo derecho que los demás a sentirse seguros y respetados en su colegio".