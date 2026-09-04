El juez Calama decreta que no se vulneró la intimidad de Zapatero y rechaza anular la causa

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado que se vulnerara el derecho a la intimidad del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, por ende, rechaza anular la causa como pedía la defensa del exlíder del PSOE.

La defensa de Zapatero señalaba una posible vulneración de varios derechos durante el transcurso de la Instrucción. En concreto aludía a la vulneración del "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero". Además, explicaba que se había vulnerado su derecho a la intimidad con la filtración de sus mensajes personales con su secretaria, María Gertrudis, también imputada en la causa.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez rechaza el incidente de nulidad presentado por Zapatero: "Se desestima el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el procurador de los Tribunales Sr. Granizo Palomeque en nombre y representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero, mediante escrito de fecha 25.06.2026".

Defiende que la entrega del volcado a la Policía española no constituye una "nueva" medida de investigación que requiera autorización judicial española, porque la medida ya fue autorizada por la autoridad judicial competente del Estado de emisión. "La Policía española recibe y analiza información ya obtenida y judicialmente autorizada. La transmisión de la información por Europol como "transmisión espontánea" es plenamente conforme al Reglamento (UE) 2016/794, que permite a Europol comunicar información a las autoridades nacionales cuando sea relevante para la prevención o investigación de delitos graves".

Así, asevera que "la transmisión espontánea no altera la naturaleza de la información ni exige una nueva autorización judicial, porque Europol no obtiene por sí misma los datos en cuestión, sino que transmite los previamente obtenidos con autorización de la autoridad judicial francesa competente". "Por tanto, el acceso policial al volcado no vulnera el art. 18 CE porque no existe una injerencia autónoma en la intimidad o en el secreto de las comunicaciones, sino el análisis de datos previamente obtenidos con la autorización de un tribunal francés y la cooperación de un tribunal español", sentencia acerca del volcado de su teléfono móvil.