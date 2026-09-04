El primer ertzaina trans deja el cuerpo tras lograr una incapacidad permanente y una indemnización por acoso

La Seguridad Social ha concedido la incapacidad permanente a Otavio de Paula, el primer agente de la Ertzaintza en realizar una transición de género, después de un prolongado conflicto laboral derivado de su cambio de sexo. Un cambio de sexo que no ha venido acompañado de cambio de aspecto físico como puede observarse en su cuenta de Instagram, en la que también mantiene su nombre.

El dictamen del tribunal médico, fundamentado en informes de psicólogos, psiquiatras y forenses, certifica que el agente padece un "trastorno adaptativo con ansiedad". A raíz de esta resolución, el profesional percibirá el 55% de su base reguladora y una compensación económica de 76.000 euros.

El conflicto, que comenzó a visibilizarse con fuerza en la comisaría de Irún, se ha extendido durante los últimos dos años. De Paula ha denunciado públicamente haber sufrido un continuo "maltrato profesional" y "trato discriminatorio" tanto por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como de ciertos mandos policiales.

"He perdido el trabajo de mi vida. Algo que siempre he amado porque es mi vocación", ha lamentado el agente en declaraciones recogidas por medios como El Correo y Las Provincias. Pese a la resolución favorable, el futuro del exertzaina se presenta complejo. La indemnización fijada no se hará efectiva hasta dentro de dos años y el cuadro psicológico que arrastra dificulta enormemente su reincorporación al mercado laboral.