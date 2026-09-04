Feijóo califica a Puente como "ministro indigno" y Moreno exige "toda la verdad" sobre el accidente de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, han exigido que se esclarezcan las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero. Ambos han reaccionado al acta de inspección ocular remitida por la Guardia Civil a la autoridad judicial, que documenta una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas.

Moreno y Feijóo han intervenido en Alhaurín el Grande, en el tradicional acto de la sartená con huevos fritos que el PP de Málaga organiza con motivo del inicio del curso político. El presidente andaluz ha asegurado que su Gobierno seguirá exigiendo "hasta el último minuto conocer toda la verdad" sobre un accidente que, según ha dicho, "rompió la vida de decenas de familias españolas y andaluzas".

Moreno ha sostenido que el documento de la Guardia Civil señala "claramente que la infraestructura colapsó como consecuencia de que acumulaba daños desde hace tiempo", algo que, en su opinión, evidencia que "no ha habido un mantenimiento suficiente de esas vías". También ha reprochado al Gobierno central que, meses después del accidente, "no ha dimitido nadie" y ha denunciado una falta de colaboración con la Justicia y con el esclarecimiento de los hechos.

El presidente de la Junta ha acusado así al Ejecutivo de ser "incapaz de tener transparencia, de mantener las infraestructuras y de dar estabilidad a una infraestructura que es básica, esencial y estratégica como la alta velocidad".

La calificación de Feijóo

Feijóo, por su parte, ha dirigido sus críticas al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha calificado de "ministro indigno del ferrocarril e infraestructuras de España". El líder del PP ha prometido a las víctimas del accidente "la verdad, la reparación y que se hará justicia".

El presidente del PP ha cuestionado además que Puente calificara de "bulo" las informaciones relacionadas con las causas del accidente y ha afirmado que "la única fábrica de bulos que existe es el Gobierno".

Feijóo ha enumerado varias cuestiones que, según ha sostenido, fueron calificadas de falsas y posteriormente quedaron recogidas en el acta de la Guardia Civil: "la rotura de la vía", "el mantenimiento ineficiente", que "los auscultadores estuvieran parados" y que "no había sido un problema con la velocidad en ningún tramo".

Puente respondió en su perfil de X que el documento remitido por la Guardia Civil "no establece ninguna conclusión", ya que, según explicó, se trata de "un acta de inspección ocular, nueve meses después".

Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, 9 meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles que siguen sin ir al laboratorio. https://t.co/6ps7dMu16h — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 3, 2026

El ministro añadió que para determinar las causas del accidente están pendientes las periciales y que los carriles todavía no han sido enviados al laboratorio.