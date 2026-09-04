Guardia Civil y Policía Nacional blindan Melilla para frenar a los polizones tras las fiestas

La Guardia Civil y la Policía Nacional pondrán en marcha desde la madrugada de este domingo la denominada Operación Feriante 2026. Se trata de un amplio dispositivo de seguridad destinado principalmente a evitar el embarque clandestino de inmigrantes y polizones en las atracciones, camiones, bateas y remolques de los feriantes que abandonan Melilla con destino a la península. Los controles se centrarán en los ferries que conectan la Ciudad Autónoma con los puertos de Málaga, Almería y Motril tras la finalización de las fiestas patronales.

Según han informado fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla y la Jefatura Superior de Policía desplegarán el dispositivo los días 7, 8 y 9 de septiembre. Este despliegue coincide con el regreso de los trabajadores de la feria y el desmontaje de sus instalaciones. El objetivo prioritario es garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la intrusión de personas no autorizadas y evitar los embarques clandestinos desde el recinto portuario.

En el caso del Instituto Armado, la operación se desarrollará dentro de sus competencias como responsable de la custodia, control y vigilancia del puerto, una zona restringida en la que ejerce funciones de policía integral. Entre sus cometidos se encuentran el Resguardo Fiscal del Estado y la vigilancia fronteriza de equipajes y medios de transporte, tanto en los buques de llegada como en los de salida hacia las costas andaluzas.

Por su parte, la Policía Nacional desplegará un operativo integrado por las Unidades de Guías Caninos, medios aéreos mediante la utilización de drones y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). La actuación comenzará en el propio recinto ferial, donde se establecerán los primeros filtros y medidas de seguridad preventivas.

Posteriormente, las autoridades acompañarán y escoltarán a los feriantes hasta la estación marítima. De esta forma, se refuerza la vigilancia durante el desplazamiento de las atracciones y de los vehículos hacia el puerto. La estrecha coordinación entre ambos cuerpos permitirá mantener un control continuado desde la feria hasta el embarque, dificultando enormemente que personas no autorizadas puedan ocultarse en los remolques.

La Guardia Civil concentrará gran parte de sus esfuerzos en la inspección exhaustiva de camiones, bateas y atracciones mecánicas. Estos controles se mantendrán de manera ininterrumpida desde el momento en que las instalaciones accedan a la zona restringida de seguridad hasta su entrada en los barcos. Participarán agentes del Equipo de Registro de la Sección Fiscal del Muelle, con el apoyo de efectivos de la Compañía de Seguridad Ciudadana.

A este esfuerzo sobre el terreno se sumará el Servicio Cinológico. Los guías y sus perros especializados participarán activamente en las labores de búsqueda y localización de personas ocultas, así como en la detección de explosivos y sustancias estupefacientes. Además, el entorno marítimo estará custodiado por una embarcación oficial para tratar de impedir cualquier aproximación a nado a los buques.

Los agentes contarán asimismo con tecnología avanzada, como dispositivos portátiles para la búsqueda en espacios confinados. Desde el aire, el operativo se verá reforzado mediante drones que permitirán ampliar la vigilancia sobre los muelles. Las autoridades han subrayado que, más allá de frenar la inmigración irregular, la finalidad de la operación es proteger la integridad física de quienes intentan ocultarse en condiciones de extrema peligrosidad.