Imbroda defiende la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla y afea a los socios de Sánchez sus críticas al Rey

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha defendido este viernes que Felipe VI debe visitar Ceuta y Melilla, después de que Pedro Sánchez anunciara en el Congreso que el Rey viajará próximamente a ambas ciudades autónomas.

"El Rey tiene que venir. Tiene que ir a Ceuta y tiene que venir a Melilla, claro", ha afirmado Imbroda a preguntas de los periodistas tras visitar el nuevo trono de la Virgen de la Victoria, patrona de Melilla. El presidente melillense ha reclamado además que se facilite el desplazamiento y se pongan los medios necesarios para hacerlo posible.

Imbroda cuestiona las discrepancias en el Gobierno

Imbroda ha valorado el anuncio realizado por Sánchez, aunque ha señalado las que considera aparentes discrepancias dentro del propio Ejecutivo sobre la conveniencia de que el monarca viaje a las dos ciudades autónomas.

"Es anuncio del presidente. Sus compañeros de Gobierno están diciendo que no es oportuno, que a qué viene ese cuento, pero ya por lo menos el presidente está diciendo eso", ha señalado.

El presidente de Melilla ha insistido en que la visita debe producirse y ha reclamado que tanto Ceuta como Melilla puedan recibir al jefe del Estado.

"Claro que tiene que ir a Ceuta y tiene que venir a Melilla", ha reiterado Imbroda.

"El Rey no lleva 20 años en el trono"

Imbroda también ha rechazado que pueda hablarse de dos décadas sin una visita real a Ceuta y Melilla. El presidente melillense ha recordado que el viaje realizado en noviembre de 2007 correspondió al entonces rey Juan Carlos, padre de Felipe VI.

"¿Qué es que hace 20 años? No, hace 20 años estuvo aquí Juan Carlos. Porque el Rey no lleva 20 años en el trono, lleva 12 años", ha señalado.

Felipe VI accedió al trono en junio de 2014, por lo que han transcurrido doce años desde su proclamación. Imbroda ha puesto además el foco en el periodo de Gobierno de Pedro Sánchez: "Ocho de esos años han transcurrido con Sánchez al frente del Gobierno".

La última visita oficial de un monarca español a las dos ciudades autónomas tuvo lugar en noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I viajó a Ceuta y Melilla. Aquel desplazamiento provocó entonces una crisis diplomática con Marruecos.

Sánchez anuncia el viaje "en las próximas semanas"

Pedro Sánchez anunció el jueves en el Congreso de los Diputados que Felipe VI realizará próximamente un viaje oficial a Ceuta y Melilla, aunque no concretó las fechas.

El presidente del Gobierno vinculó el desplazamiento con el objetivo de reforzar el respaldo institucional del Estado a ambas ciudades autónomas.

La visita anunciada supondría el primer viaje oficial de Felipe VI a las dos ciudades autónomas desde su llegada al trono hace doce años.