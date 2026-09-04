Jupol denuncia una cacería en la Policía por el informe de Ceuta entregado en la Audiencia Nacional

La presión en el seno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional después de que el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) entregase por petición judicial un informe a la Audiencia Nacional sobre la violación del perímetro fronterizo de Ceuta a finales del mes de julio no ha parado ni incrementarse. En buena parte, por la campaña pública de desprestigio para minusvalorar la unidad y a su informe dirigida desde Interior.

La situación ha provocado que diferentes sindicatos del cuerpo hayan dado la voz de alarma. Si primero se plantó el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), el sindicato que representa de manera mayoritaria a los mandos de la Escala Superior y Ejecutiva de la Policía Nacional, ahora quien ha puesto el grito en el cielo ha sido Justicia Policial (Jupol), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo y el que tiene más apoyos en la escala básica del cuerpo.

El sindicato ha denunciado "la situación de acoso gubernamental al más alto nivel que se está produciendo desde ayer contra los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras", indagando sobre documentos, informes o alertas de cualquier naturaleza que se hubieran emitido en los días, semanas y meses anteriores a la invasión de Ceuta. Una situación que han considerado como una "represalia" por el informe policial entregado en la Audiencia Nacional.

"Se evidencia además la perplejidad existente en el seno de la Policía Nacional ante el ninguneo al que estarían siendo sometidos los agentes que participaron en la elaboración de los informes sobre la situación de Ceuta, así como ante las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior", han proseguido desde el sindicato, que ha pedido que "se garantice que ningún funcionario sea represaliado por elaborar un informe profesional y documentado".

El sindicato considera "absolutamente inaceptable que Interior centre ahora sus esfuerzos en averiguar quién informó, qué documentos se elaboraron o qué alertas fueron trasladadas" antes de la invasión, en lugar de centrarse en otros aspectos más relevantes como "por qué esas informaciones no fueron adecuadamente atendidas y qué decisiones se adoptaron desde el ámbito político".

Por último, han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que "dé la cara y explique públicamente qué actuaciones se están llevando a cabo sobre los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, quién las ha ordenado y con qué finalidad" y han insistido "se paralice cualquier actuación que pueda suponer una represalia, intimidación o señalamiento contra los agentes que elaboraron los informes sobre Ceuta".