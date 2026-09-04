La Audiencia Nacional respalda a Tardón y recuerda a Marlaska que "la Policía Judicial depende de los jueces"

La Audiencia Nacional ha emitido una misiva en la que ha respaldado a la juez María Tardón después de las presiones recibidas por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que mostró su "preocupación" al Consejo General del Poder Judicial por la actuación de la magistrada encargada del caso por la invasión de Ceuta.

La titular del Juzgado de Instrucción Central Número 3 de la Audiencia Nacional se encuentra a la espera de que el Ministerio Fiscal informe favorablemente o no sobre si la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar el caso. Esta pidió al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) que elaborara un informe en el que los agentes de la Policía Nacional destaparon la presunta colaboración del Estado de Marruecos en el asalto a la frontera que tuvo lugar el pasado 30 de julio. El ministro ha achacado a la juez que supuestamente ordenara a los agentes de la Policía Nacional que no comentasen el contenido del informe con sus superiores. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha respondido a Marlaska que Tardón está "ejerciendo sus funciones".

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Nacional apoya a la magistrada ante la carta de Marlaska: "En la misiva, el señor ministro recriminaba a la señora magistrada de la Audiencia Nacional por no haber puesto en conocimiento de los responsables políticos la información que le había transmitido el Cuerpo Nacional de Policía en el informe solicitado dentro del marco de la instrucción penal sobre los referidos hechos. A juicio del señor ministro, el interés general concretado en razones de seguridad nacional, hacía necesaria dicha transmisión, al ser esa información 'de gran interés para su departamento y para que el Gobierno ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado'", enmarca el órgano judicial.

Así, omite responder directamente a Marlaska pero le recuerda que los agentes de la Policía Nacional tenían el deber de no transferir el informe: "Esta Sala de Gobierno no va a hacer consideración alguna respecto de la anterior afirmación, debiendo recordar no obstante que, en cualquier caso, conforme al artículo 10 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial: 'En la ejecución de sus cometidos referentes a la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente (…) las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos dependen funcionalmente de los Jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo el asunto objeto de su investigación'".

Por ello, destaca que la magistrada María Tardón "no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales".

"La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional quiere agradecer la respuesta de la excelentísima señora presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas", sentencia el escrito.