La Fiscalía aprecia al menos 4 graves delitos en la invasión a Ceuta y pide declarar secreta la investigación en la AN

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha declarado competente al órgano judicial para que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Central Número 3 investigue los posibles delitos cometidos en torno a la invasión de Ceuta.

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals recibió este martes un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) elaborado a petición de la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, en el que se apuntaba a Marruecos como posible organizador del ataque a la frontera que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio. El caso ni siquiera se encuentra abierto formalmente, pero ya pasó de manos al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que tendrá que dar cuenta de la investigación a la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado emitido por la Fiscalía General de Teresa Peramato, el Ministerio Público explica que es la Audiencia Nacional quien debe investigar las posibles responsabilidades penales de los implicados en la invasión: "De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español".

En este sentido, aunque el Ministerio Público no señala a los posibles investigados, sí que se refiere a la comisión de cuatro delitos graves. El primero de ellos sería un delito de favorecimiento de la inmigración irregular previsto en el artículo 318 bis del Código Penal, agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. En concurso con el anterior, la Fiscalía aprecia delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave de los artículos 142 y 152, respectivamente del Código Penal. Por último, se refiere a la comisión de un posible delito de organización o grupo criminal en los términos previstos en los artículos 570 bis y siguientes del Código Penal.

Además, apunta a la posible comisión de otro delito que debe ser estudiado en adelante: "Deberá determinar si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".

En este sentido, pide declarar parcialmente secreta la instrucción de la causa: "La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado del órgano instructor, que dada la concurrencia de razones excepcionales, se declare el secreto parcial de las actuaciones conforme a lo previsto en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", sentencia el comunicado.