La gestión del Gobierno en la invasión de Ceuta, bajo sospecha: "Se basaron todo el mes de agosto en esas dos mentiras"

Ana Vázquez, portavoz de interior del PP, ha denunciado en La Noche de Cuesta, de esRadio, la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta y ha cuestionado que ahora se ponga el foco sobre los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia. A su juicio, el Gobierno pasó agosto sosteniendo que Marruecos era "un socio fiable" y que no existían informes previos que alertasen de lo que podía ocurrir.

"Se basaron todo el mes de agosto en esas dos mentiras", ha afirmado Vázquez, que considera que ahora, al quedar cuestionada esa versión, el Gobierno está atacando a quienes hicieron su trabajo. "La Policía y la Guardia Civil hicieron su trabajo, pero el Gobierno de España no lo hizo", ha señalado.

La portavoz de interior del PP ha planteado qué debería haber hecho el Ejecutivo tras producirse una entrada masiva en Ceuta: "Yo estoy en el Gobierno, y resulta que tengo una invasión el 30 de junio y cualquiera, en su cabeza, tiene que saber, tiene que pedir informes y decir: '¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo han entrado 80.000 personas?'".

Críticas al ataque a los cuerpos policiales

Vázquez ha defendido especialmente el trabajo realizado por los servicios de inteligencia de la Policía y por el resto de cuerpos de seguridad. Según ha explicado, los agentes que elaboraron el informe sobre la crisis aseguran que no recibieron presiones y que actuaron con libertad.

"Ellos trabajaron con total libertad", ha afirmado, en referencia al informe policial de 55 páginas. Vázquez ha defendido que, si el Gobierno hubiera solicitado un informe, los agentes también lo habrían elaborado porque era su obligación, pero en este caso el trabajo se realizó a petición de una juez.

Ana Vázquez también ha cuestionado la versión sobre cómo se produjo la entrada masiva en Ceuta y ha señalado que "80.000 personas se han movilizado con la ayuda de los gendarmes marroquíes". Para ilustrarlo, ha comparado la situación con la organización de un gran acontecimiento: "¿Me queréis decir que en Marruecos, 80.000 personas, a 23 kilómetros de donde estaba el rey de Marruecos, celebrando el Día del Trono, no se necesita hacer una gestión de seguridad y de tráfico?".

"Desclasifiquen" los documentos

La portavoz de interior del PP también ha reclamado al Gobierno que haga públicos no sólo los documentos que decida entregar, sino también aquellos que permanecen clasificados. "Le exigimos que desclasifique los que ha ordenado clasificar", ha afirmado. Entre ellos, ha mencionado documentos e imágenes de satélite.

"Denos el dosier también con los documentos que usted ordenó mantener en secreto y darlos como clasificados", ha reclamado. Para Vázquez, los avisos sobre lo que podía suceder fueron numerosos y se produjeron antes de la entrada masiva.

"Todos tenían avisos", ha asegurado, antes de referirse a las llamadas del presidente de Ceuta al Gobierno: "Desde el lunes, le hicieron tres llamadas al presidente del Gobierno suplicando la ayuda y no le hicieron caso". También ha insistido en que la evolución de la situación era visible públicamente: "Esto fue una invasión televisada y radiada. Todo el mundo lo estaba viendo y nadie hizo nada".

Marlaska y la frontera

Ana Vázquez ha dirigido también sus críticas al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, al que reprocha no haber centrado su actuación en la protección de la frontera. Ha recordado que el 29 de julio estaba pendiente de las imputaciones relacionadas con el caso que ella denomina 'Cloacas del PSOE'.

"No estaba en esto, en proteger la frontera, en defender la frontera", ha afirmado Vázquez. Pero ha distinguido entre una posible negligencia inicial y lo ocurrido posteriormente: "Tú puedes tener una negligencia al principio. Vale, no has tenido una respuesta. Pero después de que no hubo coordinación y la respuesta está siendo un bochorno".

Vázquez ha concluido denunciando lo que considera una contradicción en el relato del Gobierno sobre la entrada en Ceuta. "Nos están tratando como tontos", ha afirmado, y ha cuestionado la versión según la cual la mayoría de los inmigrantes entraron a nado: "Y viene Sánchez ayer y dice que entraron todos a nado y casi nadie por el espigón".