La Guardia Civil entrega a la juez Tardón el informe que le pidió sobre la invasión de Ceuta

La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha envidado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón el informe en el que se les pedía que informases de si habían recibido "alguna información" que hubiera podido alertar de la invasión que sufrió Ceuta por parte de Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La investigación por parte de la titular del Tribunal Central de Instancia Plaza Número 3, María Tardón comenzó el pasado mes de agosto con la denuncia de Iustitia Europa. Como primeras diligencias la juez ordenó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) que realizasen un informe para esclarecer lo sucedido en Ceuta y pidió otro documento a la Jefatura de Información de la Guardia Civil preguntando sobre la existencia de alguna información que pudiera anticipar la invasión.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el informe ha llegado a la juez este jueves a última hora. La providencia en la que se solicitaba el mencionado informe pedía también a los agentes de la Benemérita que informases del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio".

Además, la juez pedía también que se informase de las operaciones de rescate de las personas que hayan sido encontradas en aguas del territorio español. La Audiencia Nacional estaba interesada en conocer las circunstancias personas de las personas que cruzaron la frontera y en el caso de haber fallecido en el acto, la causa de su muerte. Por otro lado, Tardón pidió que se identificase a los supervivientes y se aportaran todos los datos que se hayan podido recabar.

El informe del CENIF

Por su parte, el CENIF informó en el documento enviado a la magistrada de la Audiencia Nacional que se emitieron un total de 8 alertas antes, durante y después de la invasión. La primera alerta que se envió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla se produjo el 29 de julio, un día antes del comienzo de la invasión y alertando precisamente de la misma.

El 30 de julio fueron dos alertas: una para Algeciras, Tarifa y Ceuta alertando del intento de entrada ilegal de inmigrantes en la península y otra para Ceuta y Melilla informando del riesgo de colapso.

Al día siguiente se enviaba nueva actualización a Ceuta y a Melilla de la situación de colapso. La otra noticia estaba dirigida para la Policía Canaria para alertar del riesgo de llegadas de posibles pateras.

El 1 de agosto, otra vez dos alertas, esta vez para Ceuta y Andalucía por la llegada de esas mismas embarcaciones y otra dirigida a Ceuta y Melilla para informar de una posible nueva invasión el 15 de agosto. La última de las alertas se emitió el día 4 de agosto para informar a Ceuta y Melilla de los movimientos juveniles y su posible influencia en la convocatoria prevista para el 15 de agosto.