La Policía desmonta la versión del gobierno: se emitieron 8 alertas antes, durante y después de la invasión de Ceuta

La Policía desmonta la versión del Gobierno: se emitieron hasta 8 alertas antes, durante y después de la invasión de Ceuta

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en su informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón relacionado con la invasión de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio por parte de más de 70.000 inmigrantes provenientes de territorio marroquí ha señalado que emitieron a lo largo de todo el proceso un total de 8 alertas por la situación en la frontera con Marruecos.

El caso comenzó a investigarse por la Audiencia Nacional el pasado mes cuando la titular del Tribunal Central de Instancia Plaza Número 3, María Tardón, requirió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) que realizasen un informe sobre los hechos ocurridos en Ceuta para esclarecer su naturaleza.

El informe del CENIF, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que la primera de las alertas la emitieron el día 29 de julio, un día antes de la invasión de la ciudad. La notificación estaba dirigida a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla y alertaba precisamente del riesgo de una entrada de inmigrantes ilegales para el 30 de julio.

No obstante, la primera información que alertaba de los hechos se trataba de un "Formulario de Comunicación de Hechos Relevantes" del Centro Nacional de Comunicaciones en el que se advertía de la "Entrada Masiva a nado de inmigrantes en sentencia del Tribunal Supremo 814/2026 de fecha 08/07/2026 por la infracción de extranjería".

A continuación, ya el 30 de julio, el CENIF emitió dos alertas. Una a los Puestos Fronterizos de Algeciras, Tarifa y Ceuta para alertar del intento de entrada a la Península de los inmigrantes que habían cruzado irregularmente la frontera y otra para alertar del riesgo de colapso por la entrada de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

Las dos siguientes alertas se enviaron el 31 de julio. La primera estaba dirigida a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla "reiterando y actualizando el riesgo de colapso por entradas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla". La otra alerta fue enviada a la Jefatura Superior de Policía de las Islas Canarias alertado del riesgo de "incremento de llegadas de embarcaciones irregulares al archipiélago".

El 1 de agosto el CENIF volvió a enviar dos alertas. La primera estaba dirigida a las Jefaturas Superiores de Ceuta y Andalucía Occidental para advertir del "riesgo de llegadas de embarcaciones con inmigrantes irregulares procedentes de Ceuta a las costas de Cádiz". La otra fue para las Jefaturas Superiores de Ceuta y Melilla alertado de una posible nueva entrada en las ciudades autónomas el 15 de agosto.

La última de las alertas emitidas por el CENIF fue el 4 de agosto para alertar a las Jefaturas Superiores de Policía de Ceuta y Melilla de las movilizaciones vinculadas al "movimiento juvenil GenZ212 y su posible influencia sobre la convocatoria de entrada irregular del día 15/08/2026".

Redes sociales

El CENIF también señala en su informe que antes de la entrada masiva de marroquíes ya se estaban monitorizando grupos, foros y páginas con temática migratoria que han acabado participando en la "viralización del mensaje". Según se revela, estos mensajes se iniciaron principalmente en grupos de Facebook abiertos en los que se iba derivando a grupos de WhatsApp privados a aquellos que mostraron un interés activo en el "mensaje viralizado".

Por otro lado, según el volumen de los mensajes en estos grupos, el CENIF reconoce una fase de activación entre el 24 y el 28 de julio con un "incremento súbito" de mensajes el día 28 "día anterior a la primera alerta emitida por el CENIF". Entre los días 29 de julio y 1 de agosto se registra un "crecimiento exponencial" de estos mensajes. Finalmente a partir del día 2 de agosto comienza un descenso "paulatino" de los mensajes hasta que el día 10 de agosto se vuelve las cifras similares a las registrada entre el 18 y el 24 de julio.

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