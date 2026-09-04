Marruecos vuelve a reivindicar Ceuta: "No retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio"

El desafío expansionista del país vecino no cesa. Ahora ha sido el ministro de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, el que ha vuelto a poner sobre la mesa las recurrentes aspiraciones de Rabat sobre las ciudades autónomas españolas. Durante un mitin de su formación, el partido Istiqlal, del que es secretario general, Baraka ha insistido en la reclamación de la soberanía sobre Ceuta, lanzando un mensaje directo al Gobierno de España en medio de una palpable tensión diplomática.

Pese a calificar a nuestro país como un "socio esencial", el dirigente magrebí ha endurecido el tono al referirse a la reciente crisis migratoria impulsada desde el otro lado de la frontera. "¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado de forma retórica. Acto seguido, Baraka ha dejado clara la postura inamovible de su Ejecutivo: "Nosotros lo decimos con toda franqueza: España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional".

Es la tercera vez en las últimas semanas en las que miembros del gobierno marroquí han reivindicado en declaraciones o actos públicos los supuestos derechos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Una escalada argumental que tiene lugar además en el contexto de la crisis creada por la invasión de Ceuta por entre ochenta y cien mil personas llegadas desde el país norteafricano, en un asalto masivo el pasado 30 de julio.

Además, el ministro marroquí insistía en la reivindicación marroquí el mismo día en el que Pedro Sánchez defendía en el Congreso la relación con Marruecos como casi perfecta y exculpaba al reino alauita de cualquier relación con la invasión.

Sin embargo, las explicaciones de Sánchez no convencieron ni a sus propios socios, entre otras razones porque el presidente del Gobierno caía en contradicciones flagrantes, como admitir que la Gendarmería marroquí había abierto su lado de la frontera durante al menos 10 horas del 30 de julio.

Esta debilidad respecto a Marruecos ha sido duramente criticada. En un intento de justificar su gestión, Sánchez defendió en el Congreso que el Gobierno mantiene un enfoque "prudente" y ha revelado un dato que el Ejecutivo había ocultado celosamente hasta ahora: el Gobierno convocó a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto, un día en el que precisamente la responsable diplomática no se encontraba en la embajada. Este silencio previo ha valido al Ejecutivo el reproche unánime tanto de la oposición como de sus propios socios parlamentarios, quienes censuran la opacidad en una cuestión clave de Estado.

La provocación de Baraka no es un hecho aislado. A lo largo de las últimas semanas, se ha orquestado una auténtica ofensiva retórica por parte de diferentes altos cargos marroquíes respecto a sus infundadas reclamaciones territoriales. El caso más flagrante fue el del ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Tufiq, quien llegó a clamar por la "liberación" de ambas plazas españolas en presencia del propio monarca, Mohamed VI, confirmando que la hostilidad hacia la soberanía nacional es una política de Estado en el país vecino.