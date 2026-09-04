Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: Sánchez en el Congreso, su intervención, las guerras en el gobierno, Ayuso sola, la desaparición de Seat o el record de Meloni.

El análisis de la intervención de Sánchez en el Congreso

La prensa extrae varias conclusiones de la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso tras un mes de silencio. La primera es su tremenda soledad. "Sánchez se queda solo en su política con Marruecos y sus mentiras". Así titula La Razón, que subraya que ni un solo grupo —ni siquiera sus socios de gobierno— apoya al presidente. La segunda, que leemos en El Mundo: "Sánchez ya solo puede exculpar a Marruecos «de momento»". Esto significa que el presidente ya no descarta al 100 % la intervención de Rabat en la invasión de Ceuta, pero pone como condición para señalar a la dictadura de Mohamed VI "pruebas sólidas", como si los informes de la Policía y el que prepara la Guardia Civil no fuesen suficientes. Federico Jiménez Losantos, tras escuchar al presidente, concluye que "si volviera al 30 de julio, volvería a hacer lo mismo; dejaría morir a los náufragos, violar a las niñas y aterrorizar a los ceutíes, con tal de no enfadar a su amo, que, como dijo Abascal, es Mohamed VI".

La frase final de su columna en El Mundo es demoledora: "Al final, Ceuta habrá invadido Marruecos y nos tocará indemnizar. Siete mil millones de euros, el Sáhara y Ceuta nos ha costado ya Pegasus, pero si el sultán necesita más, que lo pida. Satánchez, su babucha, nos lo robará encantado". No le costaría mucho esfuerzo al presidente encontrar cómplices para ese robo. En la planificación podría colaborar El País, que en su editorial adelanta la que podría ser la nueva estrategia del Gobierno respecto a Marruecos: "Si lo sucedido fue un ataque híbrido contra la frontera que tenía el objetivo de debilitar a España y sembrar la discordia civil e institucional, es esencial que ninguno de los protagonistas del mapa político se convierta en cómplice de esta execrable misión". Traducido: es posible que Rabat sea responsable de la invasión, pero que PP y Vox no lo aprovechen.

Nueva mentira del presidente del Gobierno

Pedro Sánchez volvió a mentir a los ciudadanos en la sede de la soberanía nacional. Durante su intervención anunció que el Gobierno había convocado a la embajadora de Marruecos el pasado 21 de agosto. En realidad el encuentro se produjo con el encargado de negocios del país y lo sabemos porque lo ha contado La Razón. El anuncio fue toda una sorpresa, no se sabía nada.

Desde Moncloa trasladan a Maite Loureiro, en LD, que se ocultó y no se dio a conocer antes por "prudencia y responsabilidad". En El Confidencial le han preguntado por qué ocultó la llamada a la embajadora de Marruecos mientras airearon en agosto la llamada al embajador de Italia tras la reactivación del espacio Schengen, y la respuesta que trasladan desde el Ejecutivo es de esas que pide mármol: "La vida es compleja".

Sánchez nos hará creer que fue Ceuta quien invadió Marruecos 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/pKXka0AbiJ — esRadio (@esRadio) September 4, 2026

Dos guerras en el Gobierno

En estos momentos se libran dos guerras dentro del Gobierno. Una entre los socios, PSOE y Sumar. La otra, entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. La imagen de portada de El Mundo evidencia la distancia entre la ministra de Defensa y el resto del Ejecutivo. Aparece Robles sentada, seria, mientras el resto de ministros aplauden al jefe tras su intervención. Dice La Razón que hay malestar en el Gobierno y algún compañero de gabinete le acusa de querer "anticipar información sensible procedente de otros ministerios". En esa fotografía no se ve a Marlaska, pero sí hay otra, en ABC, que refleja la distancia enorme entre el ministro del Interior y la de Defensa. Es consecuencia directa del enfrentamiento que están protagonizando a cuenta de si los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían alertado de la amenaza antes de la invasión.

Robles sostiene que sí, y él que no. Los ya habituales ataques de Marlaska a sus subordinados le han llevado esta semana a desacreditar el informe remitido por la Policía a la juez de la AN. Y ayer provocó un nuevo choque entre los poderes del Estado. El ministro envió una carta a la presidenta del CGPJ quejándose de que Tardón prohibiera a los agentes reportar a sus superiores el contenido del informe. Teresa Perelló le ha respondido exigiendo «máximo respeto» a la labor jurisdiccional. El País, en el editorial, ya desliza la primera acusación de lawfare hacia la magistrada. Y a esto hay que sumar, lo explica bien El Debate, que la FGE va a estar permanentemente informada de los avances judiciales a través del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, hombre de confianza de Dolores Delgado.

Las comunidades del PP dejan sola a Ayuso

Hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al que están citados todos los consejeros de Hacienda. El Gobierno de Ayuso no enviará a la responsable madrileña a la cita y ha invitado al resto de regiones a sumarse al plantón al ministro Arcadi España. El objetivo que persigue es que la falta de quorum impida sacar adelante la reforma de sistema de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras. Ninguna región se ha sumado, hasta el momento, a esta petición. Heraldo de Aragón confirma que su consejero asistirá, e igualmente La Voz de Galicia hace lo propio respecto al suyo. Si finalmente todos acuden a la cita, bastará con el voto positivo de Cataluña y Canarias para que la financiación sea aprobada y pase al Congreso.

Seat, a punto de desaparecer

Seat podría desaparecer como consecuencia, como destaca el económico Cinco Días, del duro ajuste que prepara Volkswagen. El grupo va a despedir a 50.000 personas y cerrará cuatro fábricas en Alemania. Su apuesta por Cupra pone en jaque a la marca española 76 años después de su fundación. Adiós a la madre del Panda, del Seat León y del emblemático 600 en el que cabía toda la familia, suegra incluida.

Meloni hace historia

Giorgia Meloni ha batido un récord. Hoy hace historia al liderar el gobierno más longevo de Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en España, se analiza su figura, fundamental hoy en Europa. Mateo Re en El Mundo dice que las claves de su éxito son su capacidad para mantener unidos a tres partidos de distintas sensibilidades y su firme alineamiento con Europa. En Il Giornale añaden otros hitos: sus resultados en materia de empleo, seguridad e inmigración.