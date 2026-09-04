Un grupo de inmigrantes mata a golpes a una cría de delfín en Ceuta y lo exhiben como trofeo

La indignación se ha extendido en Ceuta tras hacerse público un vídeo en el que un grupo de inmigrantes captura, manipula y golpea brutalmente a una cría de delfín mular en la playa del Trampolín hasta causarle la muerte. El suceso fue captado y denunciado públicamente por el influencer local Juan Ruiz, quien al percatarse de la escena recriminó al grupo su actitud cuando alzaban al cetáceo —que aún mostraba signos de vida— como un trofeo.

El animal nadaba cerca de la orilla cuando fue extraído del mar y agredido en la cabeza. Pese a las advertencias de Ruiz y de un operario del servicio de limpieza de playas que pasaba por la zona, el delfín fue devuelto al agua completamente inmóvil y sangrando, ya sin vida.

Multa de millones

Al tratarse de una especie protegida, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla multas por infracciones graves y muy graves que oscilan entre los 200.000 y los 2.000.000 de euros, además de posibles responsabilidades penales.

La asociación Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha trasladado las imágenes a las autoridades para pedir la identificación de los implicados y la apertura de diligencias por un delito de maltrato animal.

DAUBMA y el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos (CECAM) han reiterado sus críticas por la falta de respuesta de las administraciones ante el incremento de delitos ambientales en la zona, recordando que ya entregaron a la Delegación del Gobierno un dossier sobre casos de fauna marina y silvestre afectada por artes de pesca prohibidas o episodios de maltrato.

El ganso en una bolsa de basura

A la creciente preocupación ambiental en Ceuta por los recientes ataques a la fauna local se suma el caso de un ganso que fue rescatado mientras un migrante lo transportaba inmovilizado dentro de una bolsa de plástico, junto a otras bolsas de la compra.

El individuo terminó dejando caer la bolsa al suelo y abandonó el lugar. Al revisar la bolsa, se comprobó que el ave no solo estaba encerrada, sino que además tenía las patas atadas para impedir que pudiera escapar o defenderse. Tras intervenir y liberarlo de las ataduras, el animal pudo ser puesto a salvo.

Este episodio, grabado y difundido en redes sociales de manera paralela a la muerte de la cría de delfín en la playa del Trampolín, ha elevado la voz de alarma entre los colectivos ecologistas.

Las organizaciones alertan sobre la proliferación de actos de furtivismo y maltrato hacia la fauna silvestre y urbana de la ciudad autónoma, exigiendo a las autoridades un mayor control policial y la aplicación severa de la Ley de Bienestar Animal.