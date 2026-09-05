La Policía descubre cinco niveles de organización en la invasión que Marruecos usó para ocultar su autoría

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la Policía Nacional ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional desgrana una organización de la invasión a Ceuta dividida en cinco niveles con el objetivo de ocultar la autoría direccional del ataque a la frontera.

La Comisaría General de Extranjería ha trasladado a la Audiencia Nacional un informe en el que analiza las imágenes de los días 30 y 31 de julio y señala la existencia de personas que daban instrucciones al resto de los participantes. Los agentes han revisado tanto las grabaciones de las cámaras de la frontera y de la ciudad como numerosos vídeos difundidos en redes sociales y señalan a las autoridades de Marruecos como cómplice de la invasión.

"Con la información disponible es posible determinar la existencia de una estructura de al menos cinco niveles, tres de ellos en los que es posible señalar personas concretas e individualizadas, y dos en las que, por el momento, no es posible la identificación de autores materiales concretos", asegura el informe que apunta en todo momento a Rabat como cómplice u organizador de la invasión sin mencionar al Gobierno dirigido por el rey de Marruecos, Mohamed VI.

El primer nivel en la jerarquía ascendente es el de las más de 80.000 personas que cruzaron la frontera irregularmente a través del Espigón del Tarajal. "La propia dinámica de los acontecimientos de entrada irregular a territorio español por la masa de individuos y el retorno casi inmediato de un alto porcentaje de los mismos, permite determinar de forma inequívoca que la finalidad última de la gran mayoría de los que entran en territorio español y luego salen voluntariamente de él, no responde a una intención migratoria", indaga el informe antes de aseverar que la inmensa mayoría de ellos, los que regresaron en las siguientes horas al ataque, no tenían perfil de inmigrantes irregulares.

Es decir, porcentualmente, "no menos de un 90%" de los inmigrantes que traspasaron la frontera eran "movidos por la oportunidad de participar en lo que se percibe como ocasión histórica" y no tenían una intención de entrar en España para obtener la nacionalidad. "Se puede reducir la 'intencionalidad migratoria', aproximadamente a entre un 5 y un 10% de los que entran y que son los que realmente tienen la voluntad, previa o sobrevenida, de permanecer en España", apuntilla el informe. En un segundo nivel se encuentran los llamados "dinamizadores del mensaje", una estructura de mensajería que llegó a mover más de 7.500 mensajes en la semana del asalto y que cuenta con un 90% de teléfonos con prefijo marroquí.

En cuanto al tercer nivel, se trata de los organizadores del flujo de personas que se encontraban sobre el terreno: "El comportamiento y evolución de la entrada a Ceuta de, en torno a 75.000 - 85.000 personas, sin que se produjesen bloqueos en las vías de acceso, en/con los medios de transporte, sin incidentes de orden público, en un flujo de mucha entidad que va evolucionando en volumen hasta convertirse en masivo, resulta incompatible con un grupo de origen espontáneo, sin organización interna, ni un soporte mínimo de organización dirigida sobre el terreno". Aquí entran dos tipos de agentes: los uniformados, es decir, los gendarmes marroquíes que guiaban a los inmigrantes irregulares; y los no uniformados, agentes secretos que organizaban a las masas desde dentro, haciéndose pasar por inmigrantes.

El cuarto nivel es el de la planificación que tuvo el asalto: "La comparación de ciertos elementos entre los procesos de los años 2021 y 2024 muestra una estructuración y secuencia de hechos que, en 2026, no solo responde básicamente a las mismas características, sino que incluso exterioriza un cierto proceso de depuración o mejora que se traduce en una gestión general y del impacto del mismo mucho más elaborada y eficiente que en los casos precedentes". De hecho, en este apartado se resalta la diferencia del apoyo logístico —con camiones llevando a inmigrantes a la frontera— con respecto a la segunda convocatoria del 15 de agosto, la cual se define por parte de los agentes como una convocatoria de blanqueamiento y "artificial" para que los organizadores —se apunta en todo momento hacia autoridades marroquíes— pudiesen demostrar que está en su mano permitir o denegar la entrada masiva de inmigrantes.

El último nivel, el más alto en la escala, es el de la dirección, que no podría ser ocupado por personas ajenas al régimen de Mohamed VI: "Nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores de la relevancia de los mencionados en el nivel 3 y 4, y ello requiere una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".

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