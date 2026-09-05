Los mensajes marroquíes en redes revelan una "observación sostenida" de los actos del Ejército tras invadir Ceuta

La invasión de Ceuta no tiene pinta de ser el último acto en la secuencia de actos procedentes de Marruecos contra España. Las comunicaciones marroquíes en redes revelan una "observación sostenida" de los actos del Ejército español tras haberse producido la invasión de Ceuta. Y es justo lo mismo que se observó meses antes del 30 de julio. Ese seguimiento o espionaje de los desplazamientos, patrullas, maniobras, etc. de las Fuerzas Armadas es básico para poder planear actos contra España.

Un informe elaborado por el analista José María Gil Garre, investigador del Aula de Seguridad del Centro Universitario ISEN-Cartagena, destaca que "el episodio crítico del 30 de julio modifica el significado de la observación previa. La presencia militar y policial deja de ser únicamente un elemento anticipado del paisaje fronterizo y pasa a integrarse en una fase de elevada tensión, mayor exposición física de patrullas y circulación intensa de imágenes del dispositivo español". El informe añade que, "cuando un ecosistema ya habituado a observar y comentar a militares y policías coincide con discursos de 'ocupación' y con audiencias movilizadas, aumenta la posibilidad de que actores individuales radicalicen la interpretación de esos efectivos y los conviertan en objetivos simbólicos de confrontación".

Por todo ello, el analista considera "alta" la "confianza en la existencia de una capa sostenida de observación del dispositivo español y en su convergencia temporal con movilización". "La evolución observada entre 2025 y 2026 no responde a un simple incremento de menciones. El cambio sustantivo reside en la capacidad del ecosistema para combinar producción política, difusión popular, internacionalización, amplificación audiovisual, comunidades de movilidad y observación del dispositivo español". Es más, "la arquitectura permanece suficientemente distribuida para que la desaparición de un nodo no implique la desaparición de la narrativa, y suficientemente conectada para que un acontecimiento fronterizo pueda ser reinterpretado por actores diferentes con finalidades distintas". Y eso dispara la probabilidad de nuevos actos contra España.

"La vigilancia digital de la activity militar y policial española constituye un elemento sustantivo porque posee precedencia, continuidad y capacidad de agregación. Su existencia no demuestra por sí misma preparación de violencia ni coordinación centralizada, pero amplía el conocimiento colectivo sobre Ceuta y su seguridad. Después del 30 de julio, la eventual transición desde la observación hacia el señalamiento hostil de patrullas debe ser tratado como uno de los principales indicadores de cambio: la violencia oportunista contra efectivos españoles es una posibilidad plausible de confianza media cuando coinciden alta tensión, exposición física y discursos que convierten a esos efectivos en representación simbólica de la presencia española". Dicho de otra manera, los ataques a las patrullas españolas se pueden multiplicar.