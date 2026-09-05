Prisión para un ceutí por ocultar a inmigrantes en un garaje y cobrarles 900 euros

Un juez ha decretado prisión para un ciudadano de Ceuta que alojaba a inmigrantes llegados a la ciudad durante la invasión de julio en un garaje, donde les cobraban hasta 900 euros por persona por permanecer ocultos. El magistrado también ha condenado a un segundo implicado, un ciudadano marroquí con residencia legal en España, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La investigación permitió determinar que varias plazas de garaje situadas en un edificio de la avenida de los Reyes Católicos eran utilizadas para dar cobijo a inmigrantes que esperaban allí ocultos a ser trasladados a la península.

La investigación comenzó después de que vecinos de la zona alertaran de la presencia continuada de inmigrantes en los garajes. Las plazas permanecían cerradas y, a raíz de las pesquisas, los agentes determinaron que existía una actividad organizada de alojamiento y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Ceuta, junto con la UCRIF Central, dentro de la denominada operación Senen.

Durante la actuación policial fueron localizadas ocho personas, entre ellas dos mujeres. Las pesquisas determinaron, además, que en el lugar habían llegado a convivir alrededor de una veintena de inmigrantes. Algunos de los localizados explicaron a los agentes que permanecían escondidos en el garaje a la espera de poder ser trasladados a la península.

Condenados los dos implicados

Según han informado a la agencia EFE fuentes judiciales, el ciudadano ceutí ha sido condenado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de amenazas. Por el primer delito se le ha impuesto una pena de nueve meses de prisión, mientras que por el segundo deberá cumplir seis meses.

El segundo implicado, un ciudadano marroquí con residencia legal en España, ha sido condenado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En su caso, se ha acordado sustituir la pena de prisión por la expulsión de España durante cinco años.

La investigación policial determinó que los responsables del espacio aprovechaban la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes para ofrecerles alojamiento en las plazas de garaje. Los inmigrantes pagaban cantidades que podían alcanzar los 900 euros por persona para permanecer en estos espacios, ocultos de la vista desde el exterior.