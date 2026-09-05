Puente se 'apropia' del puerto de Ceuta para instalar carpas para más de 1.000 inmigrantes

Óscar Puente ha pasado este sábado por encima de la decisión adoptada apenas un día antes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha firmado una orden para tomar el control del puerto y autorizar la instalación de carpas para acoger temporalmente a más de 1.000 inmigrantes en el muelle de Poniente.

La decisión permite destinar 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario a estas instalaciones pese al rechazo expresado este viernes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, controlado por la ciudad autónoma. Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Transportes, Puente se ha amparado en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para autorizar la ocupación.

La petición había partido de la Secretaría de Estado de Migraciones y tenía como objetivo "la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional", según recoge la orden.

El dispositivo previsto contempla, además de las carpas, distintas instalaciones para atender a los inmigrantes. En concreto, la orden establece que "la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad".

La Autoridad Portuaria había rechazado las carpas

La autorización de Puente llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta se negara a dar luz verde a la petición presentada por Migraciones. El organismo acordó no autorizarla "por resultar incompatible con la normal explotación del puerto" y elevó posteriormente el expediente a Puertos del Estado.

El informe emitido por este organismo tampoco pasa por alto los posibles problemas derivados de la instalación. El documento advierte de que la ocupación temporal proyectada puede "incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria".

Sin embargo, el mismo informe considera que esos riesgos no impiden conceder la autorización. Puertos del Estado sostiene que "concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto".

Tras recibir este informe y analizar el resto de la documentación, el Ministerio de Transportes ha optado finalmente por atender la solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones y permitir la instalación de las carpas.

Puente toma el mando

Fuentes del Ministerio de Transportes han justificado a EFE la decisión por "la excepcionalidad de la situación en Ceuta". El departamento dirigido por Puente ha tomado así el mando para autorizar el uso de una parte de la zona de servicio del puerto que ya está abierta a la ciudad.

La decisión todavía puede ser recurrida. La propia orden señala que "podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación" o "directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación".