Dos inmigrantes marroquíes intentan llegar a la Península trepando por las amarras de un ferry

Dos inmigrantes marroquíes han sido detenidos este domingo en el puerto de Ceuta cuando intentaban acceder de forma clandestina a un ferry con destino a Algeciras (Cádiz) para alcanzar la Península.

Según han informado fuentes portuarias a EFE, los dos inmigrantes habían conseguido entrar en las instalaciones del puerto ceutí y buscaban embarcar ilegalmente en uno de los buques de pasajeros que cubren la ruta a través del Estrecho.

Descubiertos desde el ferry

Fue la tripulación del Passió per Formentera, de la naviera Baleària, la que dio la voz de alarma tras detectar a los dos inmigrantes trepando por una de las cuerdas de amarre pocos minutos antes de la salida de la embarcación.

Ambos fueron localizados para ser posteriormente entregados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El incidente provocó además un retraso en la salida del ferry.

Los dos inmigrantes permanecían de forma irregular en Ceuta desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.

El episodio se produce algo más de un mes después de la invasión de Ceuta registrada los días 30 y 31 de julio. El Gobierno cifró finalmente en 72.000 las personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma desde Marruecos durante aquellas dos jornadas.