El PP acusa al Gobierno de "huir" del Senado y pide reprobar a cinco ministros por la invasión de Ceuta

El Grupo Parlamentario Popular llevará al próximo pleno del Senado, previsto para el miércoles 8 de septiembre, un nuevo conflicto de atribuciones por las ausencias de varios ministros a las comparecencias solicitadas por la Cámara Alta para abordar el asalto a la frontera de Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado que los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y de Defensa, Margarita Robles, no acudieran a la Cámara Alta cuando se solicitó su comparecencia urgente y posteriormente ofrecieran explicaciones en el Congreso.

García ha calificado de "auténtica vergüenza" la ausencia de los tres miembros del Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de decidir en qué Cámara comparece, cuándo lo hace y en qué condiciones.

La dirigente popular sostiene que las comparecencias ante el Senado no constituyen una invitación, sino una obligación derivada de las normas parlamentarias. En este sentido, recuerda que el artículo 110.1 de la Constitución permite a ambas Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

También cita el artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que establece la obligación de los miembros del Ejecutivo de comparecer cuando la Cámara lo reclama. "El Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla", ha señalado García, que considera que una comparecencia posterior ante el Congreso no sustituye la solicitada por el Senado.

Ofensiva judicial

El PP pretende que el conflicto de atribuciones llegue a los tribunales. "Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes", ha advertido García, que ha acusado al Ejecutivo de "esconderse del Senado y de huir de los españoles".

La portavoz popular también ha vinculado esta actuación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que los ministros han actuado para "obedecer" al jefe del Ejecutivo.

El PP sostiene que la Cámara Alta debe poder ejercer sus funciones de control sobre el Gobierno y rechaza que el Ejecutivo pueda escoger entre las dos Cámaras dónde responder a las preguntas de los parlamentarios.

Reprobación de cinco ministros

Además de la iniciativa sobre las comparecencias, el PP llevará al pleno del Senado una ofensiva política que incluye la reprobación de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, así como de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Sanidad, Mónica García.

Los populares vinculan estas reprobaciones con la respuesta del Gobierno al asalto masivo de la frontera de Ceuta ocurrido los días 30 y 31 de julio de 2026.

Entre los motivos que esgrime el PP figura la supuesta negligencia en la prevención y respuesta ante el asalto fronterizo, así como la falta de medidas que, a su juicio, permitan hacer frente a la situación que se mantiene en la ciudad más de un mes después de su inicio.

El grupo parlamentario también reprocha a los cinco ministros la falta de explicaciones que considera suficientes sobre las causas del asalto y sobre sus responsables.