El Supremo exige al Gobierno los informes para esclarecer qué sabía antes de la invasión de Ceuta

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contra el Gobierno por su actuación durante la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio y ha reclamado a Presidencia que entregue en un plazo de cinco días la documentación relacionada con lo ocurrido, según publica OKDIARIO. El recurso plantea si el Ejecutivo conocía previamente el riesgo de una entrada masiva de inmigrantes y si ocultó información de inteligencia relevante para la seguridad de la población.

El recurso, presentado por la asociación Zeolandia, acusa al Gobierno de una "omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas" y de haber ocultado información esencial. Los denunciantes sostienen que el Ejecutivo ignoró las alertas de los servicios de inteligencia y no reforzó la frontera pese a disponer, según su versión, de información sobre la magnitud de la amenaza.

Documentación reclamada

La Sala Tercera ha requerido a Presidencia los expedientes solicitados por los recurrentes, entre ellos informes, comunicaciones y documentos policiales o de inteligencia relacionados con lo sucedido. Además, el Supremo ha abierto una pieza separada para resolver la petición de medidas cautelarísimas con la que los denunciantes pretenden impedir que sean destruidos documentos elaborados o recopilados por el CNI, el CIFAS, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Según recoge OKDIARIO, los denunciantes aseguran también que "se ha silenciado deliberadamente la participación activa o pasiva de las autoridades de Marruecos". La magistrada María Alicia Millán ha sido designada ponente del procedimiento, mientras que la Audiencia Nacional mantiene abierta por otra vía una investigación penal sobre los hechos.