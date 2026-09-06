La ONG No Name Kitchen acusada de dar material corrosivo a los invasores de Ceuta recibe dinero de Guerrilla Foundation

La Policía Nacional investiga ya los actos de miembros de la ONG No Name Kitchen tras haber recibido denuncias de estar aportando material corrosivo a los invasores de Ceuta. Pero la citada ONG no parece estar sola: ha recibido dinero, al menos en 2023, de la radical Guerrilla Foundation, según la propia información recopilada por esta última. El concepto de la violencia "política" para Guerrilla es el siguiente, de nuevo, según su propia documentación: "La violencia toma muchas formas" y "hoy en día, la violencia material da paso a la violencia anónima, desubjetivada y sistémica, que se oculta como tal porque coincide con la propia sociedad".

La última definición es recogida como cita de Byung-Chul Han, Topología de la violencia (2011) e incorporada por Guerrilla en su "nota sobre la violencia política". La aclaración íntegra se lava las manos de lo que hagan sus entidades financiadas: "Además, sabemos que las personas que financiamos son parte de luchas y trabajan en sus respectivas realidades que no podemos comprender completamente. Confiamos en que, lo mejor que puedan, defienden los valores socialmente justos y emplean prácticas no extractivas y antiopresivas en sus trayectorias emancipadoras, liberadoras y equitativas". Todo ello, después de asegurar que "en Guerrilla no financiamos iniciativas que tengan como objetivo causar o condonar daño (físico o mental) a otros humanos, así como a otras formas de vida". Pero también tras señalar que consideran que "la violencia material da paso a la violencia anónima". Es decir, que la violencia anónima sería una respuesta a una violencia previa "material", uno de los postulados clásicos de la criminalística marxista.

El comunismo siempre ha defendido que el capitalismo se basa en una violencia sistémica constante: la desposesión de los medios de producción, la explotación del trabajo asalariado (extracción de plusvalía) y la fuerza coercitiva del Estado y sus leyes para proteger la propiedad privada. "La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas una nueva", afirmó Marx. Y la respuesta sería una supuesta contraviolencia o autodefensa justificadas: la revolución violenta del proletariado no es vista por el comunismo como el inicio de la agresión, sino como una respuesta o contraviolencia liberadora. Si el sistema imperante ya ejerce una fuerza violenta (económica, física y legal) para someter a la mayoría, la destrucción de ese sistema mediante la violencia se conceptualiza como un acto de legítima defensa de la clase trabajadora.

Pues bien, la propia Guerrilla Foundation reconoce que va más allá de una ONG de asistencia: "La Guerrilla Foundation apoya a los activistas y los movimientos de base que trabajan para lograr un importante cambio sistémico en toda Europa". Porque "sabemos que se necesita valor para hacer las cosas de manera diferente e ir en contra de la corriente. El cambio radical y complejo del sistema no se puede predicar y hay que confiar en las personas en el campo que asumen riesgos y encontrar formas audaces y creativas de abordar los problemas". "No queremos evitar las protestas públicas y las actividades que podrían causar controversia. No somos reacios al riesgo", añade su documentación.

Y entre los beneficiados por sus aportaciones, la propia Guerrilla exhibe el nombre de No Name Kitchen, como puede verse en su recopilación de actividades y beneficiarios.