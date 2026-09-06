La Policía vincula la invasión de Ceuta con un "consentimiento tácito" de Marruecos

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la juez María Tardón hace referencia en un apartado a la festividad del Día del Trono marroquí como uno de los factores que da "solidez" a la invasión de la ciudad de Ceuta por parte de más de 70.000 inmigrantes ilegales.

La Audiencia Nacional abrió diligencias previas el mes pasado por esta causa tras la denuncia de Iustitia Europa. La titular del Tribunal Central de Instancia Plaza Número 3, María Tardóm, solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) que hiciesen un informe para explicar si la invasión de la ciudad se trató de una "acción concertada".

Uno de los apartados del informe del CENIF, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se titula: "Aprovechamiento de Factores Concurrentes de Empuje". Dentro de estos factores la Policía reconoce que La Festividad del Día del Trono celebrada en Marruecos, coincidente con la entrada masiva de marroquíes en España, "puede interpretarse como algo que no es casual ni inocuo".

Uno de los argumentos que esgrime el CENIF es que la celebración de los actos oficiales en una localidad cercana a Ceuta "facilita la viralización del mensaje de que las Fuerzas de Seguridad, habitualmente encargadas del control fronterizo, están integradas en el dispositivo de seguridad por la presencia de la familia real y que la frontera ha quedado desprotegida".

Por otro lado, la Policía apunta al "manejo casi subliminal" de realizar esta fiesta cerca de Ceuta con la presencia del Rey de Marruecos. "También puede considerarse un mensaje de legitimación de autoridad o una suerte de 'consentimiento tácito' que también acompañaba, de forma implícita, a la campaña de viralización en redes sociales y de mensajería electrónica", explica el informe.

De igual manera se apunta a que días previos se podían leer mensajes en redes como: "Habrá ataques desde el mar y desde El Kriay, a través del bosque y por Bab Khemis, con motivo del Día del Trono".

Además, el CENIF explica que esta festividad, al no ser un día laborable, facilita la movilización y la cantidad de personas que están dispuestas a unirse en los primeros instante s de la invasión "antes de que el colapso del sistema de control fronterizo fuese generalizado y el mensaje de que la frontera está abierta impulsase a cruzarla a personas que ni tan siquiera estaban realmente interesadas en emigrar a España".

La sentencia del Supremo y la regularización de inmigrantes

De igual manera, como otro de los factores que dio "solidez" a la invasión de Ceuta la Policía apunta a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los procesos de inmigración. "Se utiliza como una base creíble, revestida de autoridad que da ese componente garantista de seguridad jurídica y con ello se consigue reforzar un mensaje potente, de gran credibilidad y de fácil transmisión. La distorsión de esta sentencia y su traducción a lenguaje 'viral' es: Si entras nadando, no pueden devolver", explica el informe.

Por otro lado el CENIF también apunta al proceso extraordinario de regularización promovido por el gobierno. Este proceso "no puede considerarse como un factor de incidencia directa sobre esta entrada masiva, dado que es un proceso ya cerrado al que no podrían acogerse quienes acceden a la Ciudad Autónoma durante este episodio. Sin embargo, sí debe evaluarse como un factor concurrente de carácter secundario, la existencia de la percepción de que el reciente proceso de regularización y su utilización en redes, constituye un mensaje simplificador, directo y de gran alcance", aclara el informe.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com