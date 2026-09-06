Nuevo apedreamiento en Ceuta: 21 inmigrantes detenidos tras atacar a militares y guardias civiles

Un total de 21 inmigrantes marroquíes han sido detenidos en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento contra una patrulla de las Fuerzas Armadas y agentes de la Guardia Civil. Los incidentes tuvieron lugar a última hora de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín y no causaron heridos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el episodio se inició con peleas entre varios de los inmigrantes que permanecen en esta zona de la costa ceutí. Posteriormente, algunos de ellos comenzaron a lanzar piedras contra una patrulla militar que se encontraba en las inmediaciones.

La Guardia Civil intervino ante los incidentes y sus agentes también fueron recibidos con el lanzamiento de piedras. La actuación terminó con la detención de 21 personas, todas ellas de nacionalidad marroquí. Ninguno de los militares ni de los guardias civiles resultó herido durante los incidentes, según las fuentes policiales citadas por EFE.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la playa del Trampolín, donde continúan agrupándose centenares de inmigrantes y las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil desarrollan sus funciones mientras permanece la concentración.

Los militares reclaman más autoridad

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reaccionado al nuevo incidente y ha denunciado que los ataques contra miembros de las Fuerzas Armadas se están repitiendo porque "no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".

Por este motivo, la asociación ha exigido "de manera inmediata" que los miembros de las Fuerzas Armadas sean reconocidos como agentes de la autoridad. ATME también ha solicitado que se reconozca a los militares como "profesión de riesgo", al considerar que los enfrentamientos son cada vez más numerosos y que las agresiones se producen con mayor frecuencia.

La asociación sostiene que viene alertando de esta situación desde hace un mes y considera que los últimos acontecimientos justifican nuevamente su reclamación: "No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha señalado la organización de militares.