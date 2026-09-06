Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes: estas son las condiciones

Renfe volverá a permitir desde este lunes, 7 de septiembre, el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes, después de la prohibición temporal aplicada desde 2023. La medida afecta a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, aunque por ahora quedan fuera los núcleos de Rodalies y Cercanías Euskadi.

La compañía ferroviaria recupera así una posibilidad que busca facilitar los desplazamientos en los que el patinete se utiliza para completar el recorrido entre el domicilio, la estación y el lugar de trabajo o de estudios. La decisión llega después de la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los Vehículos de Movilidad Personal.

El transporte de estos vehículos estará sometido a una serie de requisitos destinados a garantizar su identificación y las condiciones de seguridad durante el viaje. Renfe permitirá únicamente el acceso de los patinetes homologados que cumplan con la Ley 5/2025, que adapta la normativa española a la Directiva europea 2021/2118 e incorpora los vehículos personales ligeros al sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Los vehículos deberán estar inscritos en el registro correspondiente de la Dirección General de Tráfico, contar con una placa o etiqueta identificativa visible —o matrícula cuando corresponda—, disponer del seguro obligatorio en vigor y tener el certificado de circulación exigido. La compañía señala que estos requisitos permiten reforzar las garantías tanto para los usuarios de los patinetes como para el resto de pasajeros.

Plegados y sus lugares correspondientes

Durante el trayecto, los patinetes tendrán que permanecer plegados y apagados en todo momento. Además, estará completamente prohibido cargar sus baterías dentro del tren.

Los usuarios deberán colocarlos en los espacios habilitados para ello o, cuando estos no estén disponibles, en lugares donde causen la menor interferencia posible. En ningún caso podrán bloquear pasillos, puertas o salidas de emergencia, ni ocupar espacios destinados a plazas prioritarias.

Renfe también reforzará la información dirigida a los viajeros y la comunicación con sus trabajadores de los ámbitos operativo y de seguridad para facilitar el cumplimiento de estas condiciones.

Una opción para los desplazamientos urbanos

La empresa ferroviaria considera que la combinación del tren y el patinete puede facilitar los desplazamientos en zonas urbanas y metropolitanas, especialmente en los trayectos conocidos como de "primera y última milla".

Según los datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal citados por Renfe, en España circulan actualmente alrededor de siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP.

La compañía sostiene que la recuperación del transporte de estos vehículos permitirá ampliar las opciones disponibles para quienes utilizan el transporte público y recurren al patinete para completar sus desplazamientos cotidianos.

La prohibición introducida en 2023 había afectado a usuarios que utilizaban estos vehículos de forma habitual para acudir a sus centros de trabajo o estudios. Renfe vincula ahora su recuperación con el nuevo escenario normativo y con el aumento de los requisitos de identificación, registro y aseguramiento de estos vehículos.

La compañía ferroviaria también señala que la nueva operativa se aproxima a la existente en distintos sistemas ferroviarios europeos. Países como Alemania, Italia y Francia permiten el transporte de Vehículos de Movilidad Personal en determinados servicios de larga distancia, cercanías o regionales bajo condiciones de seguridad.

Entre las normas habituales se encuentran precisamente llevar el vehículo plegado y apagado y no realizar la recarga de las baterías durante el trayecto.