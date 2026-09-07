Alerta ante la convocatoria de una marcha para "liberar" Ceuta y Melilla el 20 de septiembre

Los servicios de inteligencia españoles monitorizan la difusión de una convocatoria que circula en redes sociales marroquíes desde hace unos días y que llama a la participación en lo que denominan una "marcha popular" o "de la ira" para "liberar" los "islotes ocupados" —en referencia a Ceuta, Melilla y otros territorios bajo soberanía española— el próximo domingo 20 de septiembre.

دعوة إلى مسيرات مليونية في جميع ربوع المملكة من اجل استرجاع سبتة ومليلية وجميع الثغور المحتلة يوم 20 شتنبر الجاري.

كونوا في الموعد ، اولاد بورقعة 🇪🇦 السعايا تجاوزوا حدود الله.و قريبا ان شاء الله سيعودوا التسول و الفقر

الرجوع الى الاصل اصل . pic.twitter.com/5ZmYqKPAhJ — El Mustapha 🇲🇦 (@Mustapha69ma) September 4, 2026

"Para recuperar Ceuta y Melilla y todas las plazas ocupadas", reza el texto difundido por el periodista marroquí Mustapha El Asri, que desde su perfil en X calienta el ambiente para animar a sus compatriotas a "volver al principio". Se ríe de España, ridiculiza nuestras instituciones, arremete contra Felipe VI y promueve la invasión.

La fecha de la iniciativa coincide con la recta final de la campaña para las elecciones legislativas que se celebrarán en el reino alauí el próximo 23 de septiembre. De momento, ningún organismo oficial ha respaldado la marcha ni se ha identificado a los convocantes. El cartel, en árabe, tampoco especifica un recorrido o lugar de concentración.

La inconcreción de la protesta podría ser interpretada como una puesta en escena en el marco de la campaña electoral. Aunque distintos colectivos de Ceuta han expresado su temor a que el llamamiento traspase las barreras digitales y se convierta en nueva avalancha de inmigrantes cruzando la frontera desde Marruecos.

La convocatoria se produce solo unas semanas después de que más de 80.000 ilegales invadieran —entre el 30 y el 31 de julio— la ciudad autónoma, a pie por el espigón y a nado por la playa del Tarajal, desatando el caos. Entre 5.000 y 10.000 aún permanecen en Ceuta. Se han apoderado de playas, parques, plazas y aceras.

Nuevo desafío, este domingo

Mustapha El Asri difundía orgulloso también el vídeo de la pancarta que los hinchas del MAS de Fez han desplegado en su estadio, con el lema —en español, para que nos llegue bien— "Ceuta y Melilla, dos ciudades, una sola patria: Marruecos".

Un nuevo desafío de Marruecos a España que, como apunta el periodista español experto en el Magreb Ignacio Cembrero, se produce solo tres días después de que la prensa marroquí acusara a Luis de la Fuente y Rafael Louzán de "politizar el fútbol".

«Ceuta y Melilla, dos ciudades, una sola patria: #Marruecos», reza la gran pancarta en español exhibida este domingo por los hinchas del MAS de Fez en su estadio. Hace tan solo tres días la prensa marroquí acusaba a Luis de la Fuente y Rafael Louzán de "politizar el fútbol… pic.twitter.com/VucyOqLOCA — Ignacio Cembrero (@icembrero) September 7, 2026

Manifestación vecinal

Los vecinos de diferentes barrios de Ceuta —Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek, Tarajal y demás barriadas de la periferia— han convocado una manifestación para este lunes, 7 de septiembre, a las 17:30 horas.

🗞️ Breves El Faro Comunicado para los vecinos de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek, Tarajal y demás barriadas de la periferia: La manifestación del próximo lunes 7 de septiembre comenzará… pic.twitter.com/9lEICDYvyY — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 6, 2026

Reivindican "seguridad, dignidad y el derecho" de los vecinos a volver "a la normalidad", así como el de los niños a comenzar el curso de forma "segura" y el de los comerciantes a "abrir sus negocios" y "recuperar su actividad". Muchos de esos barrios, incluyendo sus polígonos, zonas comerciales y centros escolares están colapsados por la marabunta de ilegales que merodean, duermen y hacen sus necesidades en cualquier parte.