Anticorrupción cerca al dueño de Plus Ultra: sus contratos para transportar "material de pandemia" salvaron la empresa

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en un nuevo aspecto que hasta el momento no había estado presente en la causa de Plus Ultra durante la declaración como imputado del dueño de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Se trata de los contratos para transportar "material de pandemia" desde China que, según ha declarado el propio dueño de la compañía, salvaron económicamente a la empresa.
El expresidente de Plus Ultra y todavía accionista mayoritario de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se ha ratificado en su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 en que su compañía pagó un 1% del valor del rescate al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de que este influyese en su aprobación. "Yo pagaba ante la duda", ha aseverado antes de reconocer una reunión con la exvicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez.
Según han revelado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, la fiscal Anticorrupción ha preguntado a Julio Martínez Sola al respecto de los contratos por los que los aviones de Plus Ultra sirvieron para transportar remesas de material sanitario durante la pandemia desde China hacia España; algo desconocido por completo en la causa. Martínez Sola ha asegurado que esos contratos salvaron económicamente a la compañía en una situación "crítica" para la empresa, antes de recibir el rescate de la SEPI.
Las preguntas de la fiscal vienen a colación de una de las conversaciones recogidas en la causa en las que se hablaba de "los chinos" y de una supuesta gestión de Zapatero al respecto. Julio Martínez Sola ha minimizado la ayuda del expresidente del Gobierno en este aspecto y se ha limitado a reconocer la importancia económica que tuvieron estos contratos para su compañía. Además, ha recalcado que Plus Ultra no tenía absolutamente nada que ver con el contenido de la carga.
El transporte de mascarillas durante la pandemia ha sido incluido en otras causas judiciales que afectan al Partido Socialista. En concreto, el caso mascarillas juzgado en el Tribunal Supremo recogía en sus informes que las mascarillas compradas por la Administración Pública —y por las que se llevaron mordidas José Luis Ábalos y Koldo García— eran trasladadas desde China y dentro de la península por la aerolínea Air Europa. Sin embargo, el empresario Víctor de Aldama declaró en el Tribunal Supremo que el ahora ministro Ángel Víctor Torres se reunió con los tres integrantes de la juzgada organización criminal y les propuso que fuese Plus Ultra quien transportase las mascarillas que se destinaban a Canarias.