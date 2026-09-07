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España

Anticorrupción cerca al dueño de Plus Ultra: sus contratos para transportar "material de pandemia" salvaron la empresa

Se trata de transporte de material sanitario procedente de China. Julio Martínez Sola ha desvinculado a su compañía del contenido de la carga.

Se trata de transporte de material sanitario procedente de China. Julio Martínez Sola ha desvinculado a su compañía del contenido de la carga.
El dueño de Plus Ultra llega a la Audiencia Nacional el 7 de sepriembre de 2026- EFETV | EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en un nuevo aspecto que hasta el momento no había estado presente en la causa de Plus Ultra durante la declaración como imputado del dueño de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Se trata de los contratos para transportar "material de pandemia" desde China que, según ha declarado el propio dueño de la compañía, salvaron económicamente a la empresa.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El expresidente de Plus Ultra y todavía accionista mayoritario de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se ha ratificado en su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 en que su compañía pagó un 1% del valor del rescate al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de que este influyese en su aprobación. "Yo pagaba ante la duda", ha aseverado antes de reconocer una reunión con la exvicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora dictadora venezolana Delcy Rodríguez.

Según han revelado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, la fiscal Anticorrupción ha preguntado a Julio Martínez Sola al respecto de los contratos por los que los aviones de Plus Ultra sirvieron para transportar remesas de material sanitario durante la pandemia desde China hacia España; algo desconocido por completo en la causa. Martínez Sola ha asegurado que esos contratos salvaron económicamente a la compañía en una situación "crítica" para la empresa, antes de recibir el rescate de la SEPI.

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Las preguntas de la fiscal vienen a colación de una de las conversaciones recogidas en la causa en las que se hablaba de "los chinos" y de una supuesta gestión de Zapatero al respecto. Julio Martínez Sola ha minimizado la ayuda del expresidente del Gobierno en este aspecto y se ha limitado a reconocer la importancia económica que tuvieron estos contratos para su compañía. Además, ha recalcado que Plus Ultra no tenía absolutamente nada que ver con el contenido de la carga.

El transporte de mascarillas durante la pandemia ha sido incluido en otras causas judiciales que afectan al Partido Socialista. En concreto, el caso mascarillas juzgado en el Tribunal Supremo recogía en sus informes que las mascarillas compradas por la Administración Pública —y por las que se llevaron mordidas José Luis Ábalos y Koldo García— eran trasladadas desde China y dentro de la península por la aerolínea Air Europa. Sin embargo, el empresario Víctor de Aldama declaró en el Tribunal Supremo que el ahora ministro Ángel Víctor Torres se reunió con los tres integrantes de la juzgada organización criminal y les propuso que fuese Plus Ultra quien transportase las mascarillas que se destinaban a Canarias.

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