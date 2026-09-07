Cuenta atrás para Begoña Gómez: Peinado convocará una vista para mandarla a juicio antes de jubilarse este mes

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tiene previsto convocar este mes una vista para que la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez sea juzgada por la Ley del Jurado en la Audiencia Provincial de Madrid por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirmaba el pasado mes de julio el procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez. Los magistrados también acordaban juzgar con jurado a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación. Además, los magistrados acordaban retirar las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y su asesora en la Moncloa, consistentes en la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecencias periódicas, sin perjuicio de que deban permanecer en todo momento a disposición del juez o tribunal que presida el procedimiento.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el juez Peinado tiene previsto convocar la vista para que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por delitos de malversación y tráfico de influencias este mismo mes. El magistrado se jubila el 27 de septiembre y previsiblemente, antes de esa fecha convoque a la esposa de Pedro Sánchez a una vista que es un puro trámite procesal. Posteriormente, dictará un último auto para elevar la causa de forma definitiva a la Audiencia Provincial de Madrid".

"Aún se desconoce si Peinado obligará a Begoña Gómez a acudir a la vista. Normalmente, los procesados suelen acudir a estas citas judiciales. En la vista anterior, el instructor advirtió a la esposa de Sánchez que debía estar presente, ya que se iba a decidir sobre las medidas cautelares que se le iban a imponer. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid ya revocó las medidas cautelares que le impuso Peinado", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "una vez Peinado celebre la vista y eleve la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, comenzará la fase intermedia del procedimiento. Por reparto, una Sección Penal de las 15 de la Audiencia, a excepción de las nº 23, 26 y 27 que ya han intervenido en el caso, se hará cargo del procedimiento. La previsión es que el juicio tarde en estar listo 8 meses, ya que se debe elegir a los miembros del jurado y es causa sin preso. Además, se deberán decidir asuntos tan sensibles como la previsible petición para que Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio".

"La previsión es que Begoña Gómez no se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgada antes de la primavera, muy difícil que el juicio comience antes del mes de mayo", concluyen. Cabe destacar que estas previsiones acercan el juicio a la esposa del presidente del Gobierno a la celebración de las próximas elecciones generales. "No obstante, si el proceso se retrasa, la esposa de Pedro Sánchez podría esquivar el juicio hasta la vuelta del verano del próximo año", subrayan.

"La elección del Tribunal del Jurado va a ser una 'batalla campal'. Dicho jurado estará integrado por 9 miembros y dos suplentes. Además de por las razones objetivas tasadas por la Ley del Jurado, cada una de las partes, es decir, defensas y acusaciones pueden recusar a 4 miembros sin precisar la causa concreta. La elección por tanto se puede dilatar mucho, ya que muchos madrileños además ya están contaminados al tener ideas preconcebidas sobre Begoña Gómez", concluyen.

"Privilegiada posición de esposa del presidente"

La Audiencia Provincial de Madrid destacaba en su resolución en la que confirmaba el procesamiento de Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y malversación que "parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente".

De esta manera, la Audiencia Provincial precisaba que la existencia de un vínculo matrimonial "con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación", en algunos contextos y circunstancias, como los que se investigan en este caso "puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

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