De la SER a TVE: Sánchez recurre a las entrevistas para imponer su relato sobre la invasión de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles, 9 de septiembre, en una nueva entrevista en el programa Mañaneros de TVE, tal y como ha comunicado la corporación pública en redes sociales.

La conversación con el jefe del Ejecutivo está prevista a las 11:00 horas, se realizará desde los estudios de Prado del Rey y estará dirigida por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomeras. Tendrá lugar dos horas después de que dé comienzo la primera Sesión de Control al Ejecutivo socialista en este nuevo año político.

Sánchez buscará de nuevo sacar rédito en su canal de propaganda después de verse obligado a recurrir a más entrevistas como la que dio en la Cadena Ser al ver cómo el PSOE no deja de caer en las encuestas y cómo no ha calado su relato sobre la invasión de Ceuta. El presidente del Gobierno sigue insistiendo en que el régimen de Mohamed VI no es el autor intelectual de la entrada masiva. Afirmación que no se cree ni su socio más fiable. Y es que, todos sus socios le acusaron de "mentir" en la Cámara Baja para "proteger" a Marruecos.

Pedro Sánchez ofrece este miércoles en @MananerosTVE, con @JesusCintora y @estherpalomera, su primera entrevista del curso en televisión 🔸En directo, a las 11h, en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/mOsr2pFc7s pic.twitter.com/U6ZkkDWvlO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 7, 2026

Conviene recordar que Sánchez prefirió acudir antes a las entrevistas masaje que a dar explicaciones el Congreso tras la invasión de Ceuta. De hecho, Sánchez no rindió cuentas en la Cámara Baja hasta el pasado jueves 3 de septiembre, 35 días después de la invasión y después de un mes de vacaciones, donde informó sobre la situación en la ciudad autónoma e insistió en exculpar al régimen de Mohamed VI de la entrada masiva.