El presidente de Plus Ultra se ratifica en que Zapatero cobró un 1% por el rescate: "Yo pagaba ante la duda"

El expresidente de Plus Ultra y todavía accionista mayoritario de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se ha ratificado en que su compañía pagó un 1% del valor del rescate al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de que este influyese en su aprobación. "Yo pagaba ante la duda", ha aseverado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El que fuera presidente de la aerolínea ha llegado a la Audiencia Nacional a falta de cinco minutos para las 09:00 para declarar como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4. Martínez Sola ya había presentado un escrito en el que apuntaba hacia el exlíder socialista como el artífice del cobro de mordidas por el valor del 1% del rescate de la compañía a cambio de su intermediación. En este sentido, ratificaba los mensajes recogidos en la investigación en los que se deslizaba que Zapatero habría cobrado, según su versión, 530.000 euros de comisión por conseguir que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgara la ayuda a Plus Ultra por valor de 53 millones de euros.

Según han apuntado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Libertad Digital, el expresidente de Plus Ultra ha reiterado que pagaron una mordida de 530.000 euros a Zapatero a cambio de recibir el rescate. Aun así, ha asegurado que no conoce las gestiones que realizaba Zapatero para que la SEPI lo aprobase. "Yo pagaba ante la duda", ha reiterado explicando que Plus Ultra accedió a la petición del exlíder del PSOE porque no estaba segura de si el rescate podía serle denegado si no pagaba a lo que ha denominado como "el Grupo Zapatero". De hecho fue el exlíder socialista, según su relato, quien se puso en contacto con él mediante una "llamada con teléfono oculto" y le dijo que "su gente" se pondría en contacto con él después de que Rodolfo Reyes, empresario venezolano accionista de la compañía, propusiera la solución de Zapatero y que le hiciese llegar el interés. Posteriormente le contactó Julio Martínez Martínez.

Martínez Sola ha apuntado además a un encubrimiento tácito del pago de las mordidas mediante los informes de geoestrategia que, según declaró Zapatero, tenían un alto valor económico. Por el contrario, el dueño de Plus Ultra ha señalado estos informes como una forma de ocultar el motivo del verdadero pago, ya que el contenido de los informes no tenía valor alguno. Este ha asegurado que pagaron por "gestiones de acompañamiento" del rescate pero que en ningún momento Zapatero reportó qué gestiones hizo para que Plus Ultra recibiera el rescate.

En este contexto, ha sido preguntado por la condición de empresa estratégica que el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez le otorgó para justificar la concesión del rescate, anunciada por la entonces ministra de Hacienda y máxima responsable de la SEPI, María Jesús Montero. Martínez Sola ha declarado que, si bien contaban con cuatro aviones, tan solo uno lo tenían en propiedad.

El juez Calama ha retomado la causa tras el parón judicial provocado por el período estival con la declaración de Martínez Sola y seguirá con las pesquisas este martes, cuando declarará el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli. Sobre este, Martínez Sola ha dicho que es quien realmente conoce los pormenores de muchas de las operaciones de la compañía en las que él no intervenía en el día a día. Este ya manifestó en un escrito similar al de Julio Martínez Sola que fue Zapatero quien cobró las mordidas por influir en la adjudicación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Reconoce una reunión con Delcy

Asimismo, el accionista mayoritario de Plus Ultra ha reconocido que mantuvo una reunión con la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora dictadora venezolana, Delcy Rodríguez. Esta reunión, al igual que otra que mantuvo con el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, la ha achacado a un encuentro "protocolario". La reunión con Delcy habría sido organizada por el pagador de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ya que este "iba mucho a Caracas" y tenía relación con el Régimen Bolivariano.