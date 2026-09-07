El voto exterior se dispara tras la Ley de Nietos y podría alterar hasta 23 escaños en las generales

Más de 2,7 millones de españoles que residen en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones generales de 2027, en las que un puñado de votos pueden ser decisivos para que Pedro Sánchez siga en el palacio de la Moncloa cuatro años más. Hay que recalcar que la población española en el exterior se ha disparado después de que más de 570.000 extranjeros hayan conseguido la nacionalidad española a través de la ley de nietos del Gobierno de Pedro Sánchez. Un censo exterior cada vez mayor, que gana 411.000 electores respecto a las generales de 2023 y que podría alterar hasta 23 escaños, según un estudio de la consultora de Madrid a Europa, que ha analizado el peso que tendría el voto exterior en los próximos comicios.

El informe, Evolución del censo CER y CERA en España, consultado por Libertad Digital, reconstruye la evolución del censo y del voto de los españoles residentes en el extranjero, municipio a municipio y país a país desde 1986 hasta 2026, haciendo especial hincapié en los tres últimos años desde que se celebraron las elecciones del 23 de julio de 2023 en las que Sánchez consiguió los apoyos para gobernar, con la sospecha de la manipulación del voto por correo.

Dos de cada tres viven en América

A 1 de julio de 2026, 2.736.522 españoles residentes en el extranjero estaban inscritos para votar, lo que supone el 7,11 % de todo el censo electoral y multiplica por diez la cifra registrada en 1986. De este modo, desde las últimas generales, el censo de españoles residentes en el extranjero ha sumado más de 411.000 electores, al pasar de los 2.325.310 que podían votar el 23 de julio de 2023 a los 2.736.522 inscritos en julio de 2026, un incremento del 18 %. De ellos, casi dos de cada tres viven en América. En concreto, el continente americano concentra 1.734.444 electores, el 63,4 % del CERA, mientras que otros 917.881, el 33,5 %, residen en Europa. En 2002, ambos continentes tenían un peso prácticamente idéntico. Información que cobra sentido con las nacionalizaciones de la Ley de Nietos, ya que los países con mayor beneficiados han sido Argentina, Cuba, México y Brasil.

Países con mayor número de electores españoles en el exterior.

De este modo, Argentina encabeza con diferencia el listado, con 516.185 electores españoles, seguida de Francia, Estados Unidos, México y Cuba. Buenos Aires constituye, además, la mayor oficina consular del censo español, con 328.576 inscritos, más electores que cualquier provincia española salvo Madrid, Barcelona y La Coruña. Le siguen La Habana, con 169.008; Ciudad de México, con 148.940; y Caracas, con 130.255. En este sentido, cabe recordar que la mayoría de los consulados de las ciudades ya mencionadas han estado colapsados debido a las miles y miles de solicitudes para conseguir la nacionalidad por la vía de la ley de nietos.

Así, el crecimiento más reciente del censo exterior se registra especialmente en Argentina, México y Estados Unidos. El informe muestra también importantes diferencias en función de la provincia española en la que están inscritos estos electores. Los residentes en Argentina figuran principalmente en La Coruña, Pontevedra, Asturias y Lugo, mientras que los españoles que viven en México, Estados Unidos, Reino Unido y Francia tienen un peso especialmente elevado en Madrid. Otro dato sorprendente es que en la provincia de Orense, el 30,8 % del censo electoral está formado ya por españoles residentes en el extranjero.

158 pueblos tienen más votantes en el extranjero que residentes

Este ascenso resulta aún más llamativo entrando en los pueblos. En 158 municipios españoles, casi todos con menos de 5.000 electores, existen ya más personas inscritas para votar desde el extranjero que residentes. En 2002 apenas eran cuatro. Madrid capital, por su parte, concentra 422.732 electores en el exterior, equivalentes al 15,4 % de todo el censo exterior español.

El enorme tamaño alcanzado por el censo exterior contrasta, sin embargo, con su escasa participación electoral. Entre 1986 y 2008 votaba entre el 20 % y el 36 % del CERA, pero la introducción del denominado voto rogado provocó un desplome de la participación, que cayó al 4,95 % en 2011. Tras su supresión en 2022, en las generales de 2023 participó el 8,95 % de los electores residentes en el extranjero, frente al 70,4 % de los residentes en España. Fueron 208.431 papeletas, apenas el 0,84 % de todos los votos emitidos.

El estudio calcula qué sucedería si unas elecciones generales se celebraran con el censo cerrado a 1 de julio de 2026, sin proyectar su crecimiento futuro, y plantea dos escenarios basados exclusivamente en niveles de participación que ya se han registrado históricamente.

Si en cada provincia se repitiera la participación media registrada en las trece elecciones generales celebradas desde 1986, el voto exterior alcanzaría las 516.962 papeletas, 308.531 más que en 2023, y supondría el 2,01 % de todos los sufragios. En un escenario en el que cada provincia alcanzara su máxima participación histórica, la cifra se dispararía hasta 1.100.236 votos, 891.805 más que en 2023 y el 4,19 % del total.

Hasta 23 escaños pueden bailar

Este aumento de 411.000 votantes en el extranjero podría decantar la balanza para ganar las elecciones. El estudio compara, circunscripción por circunscripción, los votos exteriores adicionales de cada escenario con la distancia que separó en las generales de 2023 al último escaño adjudicado de la primera candidatura que se quedó fuera. El resultado muestra que, con la participación media histórica, los votos exteriores adicionales superarían el margen que decidió el último diputado en 16 de las 52 circunscripciones. Si la participación alcanzase el máximo histórico registrado en cada provincia, ocurriría en 23 circunscripciones.

Uno de los casos más llamativos es Madrid. En las generales de 2023, el último escaño se decidió por una diferencia de apenas 1.340 votos, mientras que el escenario medio del informe arroja 52.230 votos exteriores adicionales respecto a los emitidos entonces y el máximo eleva esa cifra hasta 158.371. Incluso en el escenario medio, el volumen de papeletas adicionales sería casi 39 veces superior al margen que decidió aquel último diputado.

Resultados de las elecciones generales de 2023

La diferencia fue todavía menor en Gerona, donde apenas 285 votos separaron el último escaño adjudicado de la primera candidatura excluida. Frente a ese estrechísimo margen, el informe calcula entre 3.808 y 10.592 votos exteriores adicionales. En Cantabria, el último diputado se decidió por 404 votos y el incremento del CERA oscilaría entre 5.512 y 15.345 papeletas.

De este modo, el estudio muestra que el voto exterior podría poner en juego hasta 23 escaños. En esas circunscripciones, las papeletas adicionales serían suficientes para superar el margen que decidió el último diputado en las generales de 2023. Un factor que, en un escenario de máxima igualdad entre bloques, podría resultar decisivo para decantar la mayoría en las próximas generales.