Iustitia Europa pide al Supremo frenar los efectos de la Ley de Nietos y critica la "abdicación" de funciones de la JEC

Iustitia Europa ha señalado ante el Tribunal Supremo que las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos impulsada por el gobierno "compromete la confianza de los ciudadanos" en el proceso electoral y que la Junta Electoral Central (JEC) ha incurrido en una "abdicación" de sus funciones. Las sesiones por los recursos de Iustitia Europa y Vox se han extendido dos horas y en estos momentos la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del tribunal todavía tiene que resolver sobre si acepta la medida cautelar de suspender las altas en el censo electoral.

La Ley fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres y ha suscitado críticas por estar presuntamente manipulando el censo electoral mediante el voto extranjero (conocido como voto CERA). Esta ley permitirá votar a nietos de españoles que no han pisado España y cuya residencia, en la mayoría de los casos, se encuentra en países como México, Cuba o Argentina.

El presidente de Iusititia Europa, Luis María Pardo, ha denunciado este lunes ante el Tribunal Supremo la "abdicación" de funciones de la Junta Electoral Central y ha centrado su recurso en los efectos que la ley puede tener sobre el censo electoral, aunque ha descartado criticar los métodos de acceso la nacionalidad española. De igual manera, desde el partido han criticado los efectos irreversibles que podría tener la incorporación de estos nuevos votantes.

La abogacía del Estado ha acusado a Iustitia Europa y a Vox de ir variando sus peticiones y ha defendido a la Junta Electoral Central (JEC) señalando que su labor es la de supervisión y que no está obligada a actuar en los términos en los que ambos solicitan. En este sentido el letrado de las Cortes ha señalado que la JEC no tiene ninguna capacidad para realizar "valoraciones jurídicas" obre la concesión de nacionalidades.

Por otro lado, la abogacía, en el turno del recurso presentado por Vox, que se ha celebrado una hora más tarde que el de Iustitia Europa, ha criticado que se busque quitar el derecho a voto a una persona a pesar de contar con la nacionalidad española. Además, ha quitado importancia al voto CERA señalando que no se sabe a quien va a votar cada uno.

Por su parte, el Letrado de las Cortes ha negado la "abdicación" de la iustitia Europa acusaba a la Junta Electoral Central y ha señalado que se han mostrado activos solicitando información complementaria. De esta manera, han criticado que se trata de un "recurso prematuro" porque la actuación de la JEC "todavía no ha concluido". Por otro lado, también han señalado que esta suspensión solicitada por Iustitia Europa impediría a ciudadanos participar en procesos electorales y eso es algo que el ordenamiento jurídico español no contempla hacer de manera colectiva.