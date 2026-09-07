La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón ha aceptado la competencia para investigar la invasión que sufrió la ciudad de Ceuta por parte de más de 70.000 inmigrantes provenientes de territorio marroquí y apunta a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como favorecedoras de este proceso.

La semana pasada el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, declaró competente al órgano judicial para investigar estos hechos, apuntó al menos a la comisión de cuatro delitos graves y pidió declarar secreta la investigación

"Se acepta la competencia de este órgano judicial para conocer de la instrucción de las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos en la Ciudad Autónoma de Ceuta que tuvo lugar entre los días 30 y 31 de julio de 2026", señala el auto de la magistrada, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Además, el auto tambien señala a las autoridades Marroquíes. "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos"

"En este momento procesal, nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la 'integridad territorial de España' que está garantizada en el art. 2 de la CE, utilizando para ello la entrada de personas de una manera masiva en nuestro país, a lo que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta", señala también el auto de la juez para justificar que estos hechos corresponden ser investigados por la Audiencia Nacional.

Además, la juez ha acorado la apertura de una pieza separada secreta "que se iniciará con el testimonio de la presente resolución, y en la que se llevarán a efecto las diligencias a las que se atribuya el carácter de confidencialidad, mediante resolución previa."

Por otro lado, en el auto también se menciona la inadmisión de la denuncia del partido político de Alvise Pérez, Se acabó la Fiesta, contra los gobernantes e instituciones del Reino de Marruecos a los que les atribuía la comisión de crímenes de lesa humanidad.