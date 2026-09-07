Los policías ponen al Gobierno ante el espejo: "¿Qué ocurriría si mañana se repitiese el asalto a la frontera en Ceuta?

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha puesto al Gobierno ante una pregunta incómoda tras la crisis fronteriza de Ceuta: qué ocurriría si mañana miles de personas intentaran entrar simultáneamente en España. El sindicato policial considera que la investigación abierta por la Audiencia Nacional obliga también a comprobar si el Estado dispone hoy de efectivos, medios y protocolos suficientes para afrontar un episodio similar sin volver a verse desbordado.

La Audiencia Nacional ha decidido mantener bajo su competencia la investigación sobre la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio. La juez María Tardón aprecia indicios que apuntan a una actuación favorecedora desde Marruecos y sostiene que los hechos pudieron afectar gravemente a la integridad territorial española. La magistrada también investiga posibles delitos relacionados con los fallecimientos ocurridos durante aquellas jornadas.

El SUP sostiene que, al margen de las responsabilidades que determine la Justicia, las instituciones deben analizar qué ha cambiado desde entonces. El sindicato reclama comprobar cuántos efectivos están disponibles, qué capacidad existe para movilizar refuerzos de forma inmediata y si los protocolos permiten responder ante una presión fronteriza extraordinaria. Su advertencia es clara: esperar a una nueva crisis para comprobar la capacidad de respuesta supondría volver a improvisar.

La organización policial insiste en que una entrada masiva no puede contemplarse únicamente como un fenómeno migratorio. Cuando miles de personas intentan acceder irregularmente al territorio en un periodo muy reducido, la presión recae sobre los agentes desplegados en primera línea. Policía Nacional y Guardia Civil deben afrontar simultáneamente la vigilancia fronteriza, las identificaciones, la protección de personas vulnerables y las posibles situaciones delictivas derivadas del episodio.

Por ello, el sindicato reclama una evaluación específica de los recursos humanos y materiales disponibles en Ceuta y Melilla. El objetivo, según su planteamiento, debe ser conocer de antemano qué unidades pueden desplegarse, con qué rapidez y bajo qué mando. También pide protocolos específicos para episodios extraordinarios y una coordinación efectiva entre los organismos implicados, de manera que la respuesta no dependa de decisiones improvisadas cuando la situación ya esté desbordada.

La advertencia llega mientras la investigación judicial incorpora nuevos elementos sobre lo sucedido. La juez Tardón ha recogido en su auto que el sistema español de control fronterizo sufrió un colapso durante las entradas y describe diferentes niveles de organización, desde quienes movilizaron personas mediante redes sociales hasta quienes pudieron participar en la planificación. Estas conclusiones son provisionales y deberán quedar acreditadas durante la instrucción judicial.

También está bajo análisis qué información manejaron las Fuerzas de Seguridad antes de la entrada masiva. Un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado sostiene que los avisos previos no permitían predecir el alcance concreto de la avalancha. En paralelo, documentación policial citada en la causa recoge alertas sobre un riesgo extremo de entrada coordinada. El contraste entre ambas cuestiones forma parte de las diligencias judiciales abiertas.

El SUP reclama que las lecciones de aquella crisis se traduzcan ahora en decisiones concretas. El sindicato quiere agentes suficientes, capacidad de refuerzo inmediato, información preventiva, medios adecuados y seguridad jurídica para quienes tengan que actuar. Su advertencia no pretende anticipar el resultado de la investigación judicial, sino señalar un problema operativo: si mañana se repitiera una entrada masiva, España debería tener preparada la respuesta antes de que comenzara la emergencia.