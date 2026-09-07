El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reafirmado este lunes en que ningún informe permite identificar al autor intelectual de la invasión de Ceuta de finales de julio, en la que entraron más de 72.000 personas. El ministro ha reiterado su confianza en Marruecos, pese a que la Audiencia Nacional ha asumido este mismo lunes la investigación y ha apreciado una "clara e indudable gestión favorecedora" desde territorio marroquí.

Según recoge Europa Press, Marlaska ha realizado estas declaraciones durante el balance de siniestralidad vial del verano celebrado en la Dirección General de Tráfico (DGT), donde ha sido preguntado por los informes remitidos a la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma.

"Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos", ha señalado el titular de Interior.

Marlaska descarta una autoría acreditada

El ministro se ha referido al informe del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, que apunta a la participación de gendarmes marroquíes, así como al de la Guardia Civil, que sostiene que los avisos recibidos antes del 30 de julio no permitían anticipar la magnitud de la entrada de miles de personas.

Marlaska ha insistido en que ninguno de estos elementos permite señalar a un responsable intelectual de lo ocurrido. "A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual de la crisis de Ceuta", ha sostenido, en línea con las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez en el Congreso.

El ministro ha pedido respetar la investigación judicial y que el análisis policial tenga en cuenta "todas las imágenes y datos" de manera contextualizada. En este sentido, ha advertido de que "hay elementos que tienen interpretaciones distintas".

La Audiencia Nacional asume la investigación

Las declaraciones de Marlaska coinciden con el auto por el que la juez María Tardón ha aceptado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026.

La resolución, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, apunta al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad marroquíes como favorecedor del proceso. "Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", señala el auto.

La magistrada considera que los hechos investigados podrían constituir una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la "integridad territorial de España". La semana pasada, el teniente fiscal Jesús Alonso ya había considerado competente a la Audiencia Nacional, apuntado a la posible comisión de al menos cuatro delitos graves y solicitado que la investigación fuera declarada secreta.

Tardón ha acordado la apertura de una pieza separada secreta para las diligencias a las que se atribuya carácter confidencial. El auto también menciona la inadmisión de la denuncia presentada por Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, contra gobernantes e instituciones marroquíes, a quienes atribuía crímenes de lesa humanidad.

Defensa del general Peláez

Marlaska también ha salido en defensa del general Luis Peláez, responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil, al ser preguntado por la supuesta orden de eliminar cualquier referencia a Marruecos del informe remitido a la juez Tardón.

"Me parece un bulo, una falsedad; es no conocer al DAO, es no conocer al general Peláez, es no conocer a la Guardia Civil", ha respondido.

El titular de Interior ha cargado además contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este señalara que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "ha frustrado un plan" que incluía alguna "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos.

"Este país necesita políticos serios", ha afirmado Marlaska. "Quienes no están para ayudar, mejor que se queden en casa", ha añadido.

Los retornos como prueba de cooperación

El ministro ha vuelto a esgrimir los datos de retorno para defender la colaboración marroquí. Según ha reiterado, el 90% de las personas que entraron en Ceuta "retornaron en 24 horas", un dato que considera "muy claro y evidente" de la cooperación entre ambos países.

Marlaska ha indicado asimismo que Marruecos continúa aceptando a "todos" los inmigrantes que se acercan voluntariamente a la frontera para regresar a su país. Desde el pasado 10 de agosto, ha recordado, han retornado más de 4.200 personas.

En cuanto a quienes permanecen en Ceuta, el ministro ha asegurado que el Gobierno aplicará la legislación "en su textualidad". "Aquel que no tengo derecho a protección internacional, será devuelto a la mayor brevedad", ha concluido.