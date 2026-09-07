Ceuta vivió una noche marcada por varios incendios y peleas en distintos puntos de la ciudad. Según informa El Faro de Ceuta y recoge también Ceuta Ahora, tres vehículos y varios contenedores fueron incendiados, además de registrarse fuegos en zonas de monte y asentamientos.

Los incendios afectaron a vehículos en la zona del Polígono, cerca del edificio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y en Benítez. En uno de los casos, las llamas pudieron apagarse rápidamente con un extintor. Los otros dos vehículos resultaron destrozados. Uno de los incendios alcanzó además parte de un árbol situado junto al vehículo.

Peligrosidad de los fuegos y peleas entre inmigrantes

La noche también dejó varios focos en zonas de monte y en asentamientos. En algunos casos ardieron contenedores, restos y enseres.

Esta situación preocupa especialmente por el riesgo de que las llamas puedan extenderse. Los Bomberos ya habían advertido del peligro de incendios en estas zonas y de las dificultades que puede generar un fuego que quede fuera de control. Uno de los incendios se produjo además cerca del vallado, en una zona de seguridad.

◼️ Una noche de mucho trabajo para los Bomberos de Ceuta. Coches y contenedores quemados en distintos puntos de la ciudad. 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #Incendios #Bomberos pic.twitter.com/QlhAI1AD2k — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 7, 2026

A los incendios se sumaron varias peleas entre inmigrantes registradas durante la misma noche. Una de ellas se produjo cerca de uno de los vehículos que posteriormente fue incendiado. Según los vecinos, entre ambos sucesos transcurrieron unos 15 minutos.

La sucesión de incidentes obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia en diferentes puntos de Ceuta. La Policía mantiene abierta la investigación sobre estos hechos.

Desde El Faro de Ceuta también se apunta a un aumento de las llamadas al 112 por sucesos, que el medio cifra en un 150% desde la invasión de finales de julio. Las peleas figuran entre los principales motivos de estas llamadas, según esta información.