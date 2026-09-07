Ocultos en camiones de feriantes: así intentaban treinta inmigrantes llegar a la Península desde Melilla

La Guardia Civil y la Policía Nacional han localizado a una treintena de inmigrantes que pretendían embarcar clandestinamente desde Melilla hacia la Península ocultos en atracciones, camiones, bateas y remolques de feriantes.

Pretendían hacerlo en pleno dispositivo especial de la denominada Operación Feriante, que ha arrancado durante la madrugada de este lunes, tras la finalización de las fiestas patronales de Melilla, y se mantendrá activa hasta el próximo miércoles 9 de septiembre. Su objetivo es precisamente evitar que personas inmigrantes aprovechen el desmontaje y el regreso de los feriantes para esconderse en los vehículos o en las propias instalaciones y acceder después a los barcos que conectan Melilla con la Península.

Desde primera hora de este lunes, los agentes supervisan tanto las zonas en las que se desmontan las atracciones como los espacios destinados a estacionar los vehículos. La Policía Nacional cuenta para ello con guías caninos y perros especializados, desplegados tanto en el recinto como en los accesos al puerto.

También la Guardia Civil ha preparado servicios específicos para detectar posibles embarques clandestinos en los buques que conectan Melilla con Málaga, Almería y Motril.

Además, durante estos días los feriantes son escoltados desde el recinto hasta la estación marítima. La vigilancia continúa también durante el desplazamiento de las atracciones y los vehículos, y también durante el embarque.