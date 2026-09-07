El juez Peinado ha citado este martes a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para que acudan presencialmente a los juzgados de Plaza de Castilla a la celebración de la audiencia preliminar previa al juicio oral.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en una resolución el pasado mes de julio la decisión de enviar a juicio oral adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado a Gómez y su asesora por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Por su parte el empresario Juan Carlos Barrabés consiguió evitar el jurado popular

"Se acuerda la celebración de la Audiencia Preliminar en el presente procedimiento para el próximo día 08 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo citarse personalmente a las acusadas, y quedando el resto de las partes personadas citadas a través de su representación procesal en autos", señala el último auto del juez Peinado, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El auto del juez también rechaza para este martes la testifical de José Manuel Ruano, Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, tal y como había solicitado la defensa de Begoña Gómez, ahora encabezada por el abogado Jaime Campaner.

"La testifical de D. José Manuel Ruano De La Fuente, no se considera imprescindible para resolver sobre la apertura del juicio oral, no considerándose necesaria su práctica en dicho acto, sin perjuicio de que pueda ser solicitada para su práctica en la fase de enjuiciamiento ante el órgano judicial correspondiente", añade el auto al respecto.

Begoña Gómez reitera su inocencia

Recordemos que Gómez reiteró su inocencia en su escrito de defensa presentado ante el juez la semana pasada y negó haberse valido de su condición de mujer del presidente del gobierno para conseguir su Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

"Begoña no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín (el Rector) ni en Juan Carlos (el Vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria que dirigió", recogía el escrito.

Además, señaló que la maniobra de registrar el software de la cátedra a su nombre fue una actuación "funcional y provisional" y tenía como objetivo "impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".