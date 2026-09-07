Un aspirante a bombero cambia de sexo y compite por una plaza reservada a mujeres en Vizcaya

La reserva de plazas para mujeres en las oposiciones de bombero-conductor de Vizcaya ha abierto un debate sobre la aplicación de la ley trans en el acceso al empleo público. Uno de los aspirantes, un hombre de 46 años con experiencia como bombero interino, ha modificado su sexo registral y ha pasado a competir en la clasificación femenina, donde se encuentra entre los primeros puestos tras superar parte de las pruebas.

El proceso, convocado por la Diputación Foral de Vizcaya, ofrece 39 plazas, de las que cuatro están reservadas a mujeres. Según informa El Correo, varios participantes han reclamado al tribunal que examine el caso ante la posibilidad de que el cambio registral se haya utilizado para acceder a ese cupo de forma fraudulenta.

Las reclamaciones al tribunal

Los opositores que han planteado sus dudas sostienen que el aspirante había concurrido anteriormente a procesos selectivos como hombre. Por ello, han pedido que se investiguen las circunstancias de su modificación registral y se compruebe si su participación en las plazas reservadas se ajusta a las reglas de la convocatoria.

Estas sospechas son, por ahora, alegaciones de otros candidatos. No existe una resolución que haya determinado que el aspirante haya cometido fraude, y su participación anterior como hombre tampoco acredita por sí sola que se haya producido una irregularidad.

La decisión corresponde al tribunal de la oposición, que deberá estudiar las solicitudes recibidas y valorar si hay elementos suficientes para actuar. Las bases del proceso incluyen mecanismos frente a posibles conductas fraudulentas, además de los criterios que deben garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad de quienes optan a un puesto público.

Cuatro plazas reservadas a mujeres

La convocatoria forma parte de las medidas dirigidas a incrementar la presencia femenina en los servicios de bomberos, un ámbito en el que persiste una importante desigualdad de representación. La legislación permite establecer reservas de plazas para corregir este desequilibrio, siempre dentro de los límites legalmente establecidos.

La controversia surge al coincidir estas medidas con el derecho a modificar el sexo registral. La Ley 4/2023 regula este procedimiento y permite realizarlo sin necesidad de acreditar tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas o informes médicos.

Por tanto, el debate no gira en torno a si el cambio registral es válido, sino a si su utilización en este proceso selectivo pudo responder a una finalidad incompatible con las bases. Esa es la cuestión que deberá resolver el órgano competente, sin que las sospechas de los demás aspirantes puedan considerarse una prueba de fraude.