Desplome histórico de España en el informe Pisa: matemáticas y lectura se hunden

El informe PISA 2025, que evalúa internacionalmente las competencias de los estudiantes por países y regiones, ha certificado el desplome de la educación en España. Según los datos recién publicados, la mitad de los alumnos españoles de 15 y 16 años tiene un nivel bajo en ciencias y solo el 28 % llega al nivel mínimo de competencias para enfrentarse a la vida cotidiana y a su futuro laboral. Pero además, el deterioro en lectura y matemáticas se ha intensificado en la última década alcanzando su valor más bajo.

El informe PISA 2025, que evalúa cada tres años (cada cuatro a partir de esta edición) las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años de 90 países, pone de manifiesto que se acentúa la caída registrada en España en la anterior edición y advierte de que las pantallas han deteriorado el rendimiento académico global, sobre todo en la lectura.

"Y es la puerta de entrada al resto de materias", señala el analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, que ve un panorama muy cambiante del aprendizaje mundial.

En España, las pruebas hechas por 30.000 alumnos muestran una caída "considerable" en la competencia lectora y matemática -de hasta 26 y 28 puntos, respectivamente- en los últimos diez años, lo que significa más de un curso escolar perdido.

También Portugal, Francia, Alemania muestran retrocesos importantes en esta materia. "Los alumnos no son capaces de comprender textos largos y hacen una lectura apresurada, es un desafío global", alerta Halgreen, mientras que el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, reconoce que "no hay que esconder" que los datos tampoco son buenos en ciencias, "y se toma nota de ello".

El rendimiento en lectura empeoró entre los jóvenes españoles de entornos socioeconómicos bajos y medio-bajos en los últimos tres años pero también ha habido un retroceso en matemáticas entre el alumnado de un mayor nivel socioeconómico.

No obstante, algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria obtienen muy buenos resultados tanto en matemáticas como en lectura y en ciencias, incluso por encima de la media de la OCDE y del total de la UE.

El Gobierno dice que no es por la LOMLOE

El secretario de Estado se ha comprometido a analizar los casos de éxito en las comunidades con mejores datos para ver si sus modelos pueden ser extrapolados: "Aprendemos de todo".

Ha negado que la implantación de la nueva Ley educativa, LOMLOE, haya incidido en el empeoramiento de los datos: "No es atribuible para nada" y mucho menos -señala- cuando camina hacia un enfoque competencial. Recalca que hay otros factores como un contexto educativo con mayor diversidad, con más incertidumbres y con desafíos digitales.

Desplome también en Ciencia

En esta edición de PISA se ha considerado como competencia principal las ciencias y, en este sentido, la pérdida de rendimiento de España en conocimiento científico es de 16 puntos desde 2015.

El rendimiento medio de España en ciencias se situó en 477 puntos, "significativamente" inferior al promedio OCDE (482) y de la UE (481). Está por debajo de países como Reino Unido (511), EEUU (502), Irlanda (500), Polonia (495), Bélgica (490), Alemania (486) o Eslovenia (484).

Japón y Estonia registran los mayores rendimientos medio en competencia científica (538 y 527 puntos, respectivamente).

Los datos de Cataluña, Murcia y Baleares

El 50 % del alumnado español de 15 y 16 años tienen un conocimiento bajo en ciencias, el 28 % presenta un nivel de competencia mínimo, el 16 % alcanza el nivel medio y solo el 5 % tiene niveles excelentes. Precisamente PISA resalta que hay un déficit notable en el tramo de conocimiento alto, que es la mitad de la media alcanzada por la OCDE y del total de la UE.

La OCDE ha considerado que los datos en Cataluña no pueden compararse con el resto debido a las altas tasas de exclusión en la selección de alumnado participante en las pruebas (23 %), aunque el informe español los ha tenido en cuenta en la fórmula matemática para calcular la media estatal.

De la Rosa señala que la representatividad de España en PISA es "plena y confiable" aunque los datos de Cataluña no representan a la totalidad del estudiantado catalán. Esta circunstancia ha sido muy polémica y ha derivado en varios relevos en ese departamento de educación de la Generalitat. El secretario de Estado ha añadido que "cuando Cataluña termine su investigación veremos posibles medidas".

También en Murcia ha habido un 13 % de exclusión de alumnado en las pruebas, y otro 7,5 % en Baleares, por lo que en estos casos los datos "se deben tomar con precaución" por un posible riesgo de sesgo, señala el Ministerio de Educación.

Datos por comunidades

Las comunidades y ciudades autónomas con mejor rendimiento en ciencias y que se sitúan por encima de la media de la OCE y de la UE son: Comunidad de Madrid, que obtiene 495 puntos, Castilla y León (493), Principado de Asturias (492), Cantabria (490), Galicia (486), Castilla La Mancha (485) y La Rioja (484).

A la cola, Melilla y Ceuta (405 y 420 puntos), Comunidad Valenciana (450), País Vasco (459), Andalucía (462), Canarias (469), Región de Murcia (470), Baleares (471), Navarra (472) y Extremadura (473).

Principado de Asturias, La Rioja, Castilla y León y la Comunidad de Madrid tienen la mayor proporción de alumnado excelente (con un 6 % en Asturias y un 5 % en las otras tres regiones) mientras que las que tienen más alumnado en niveles bajos son Andalucía (29 %), el País Vasco (28 %), Murcia (26 %), Canarias y Navarra (26 %, respectivamente).