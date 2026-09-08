El Consejo de Informativos de TVE se rebela contra la entrevista a Pedro Sánchez en 'Mañaneros': "Gravedad extrema"

Polémica y rebelión interna en el seno de TVE por la entrevista, la primera en televisión tras la crisis por la invasión de Ceuta, que concederá Pedro Sánchez en Mañaneros, acompañado de Jesús Cintora y Esther Palomera. Una decisión que ha provocado la indignación de los trabajadores de la Corporación del ente público.

El Consejo de Informativos de la televisión pública ha emitido un durísimo comunicado en el que califica de "hecho sin precedentes y de una gravedad extrema" el formato y la vía elegida por el Palacio de la Moncloa para la reaparición mediática de Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo central pretende arrancar el curso político con una entrevista este miércoles en La 1, coincidiendo con la publicación de los informes sobre la última crisis migratoria de Ceuta. Sin embargo, la cúpula de la Corporación no ha encomendado esta tarea a los Servicios Informativos propios, sino al magacín matinal Mañaneros 360.

La decisión de que los encargados de dar voz al líder del Partido Socialista sean los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera ha desatado una oleada de críticas internas dentro de los pasillos de Prado del Rey y Torrespaña. Desde el órgano de representación denuncian abiertamente el desvío de la función informativa hacia programas que, según sus propias palabras, cuentan con una línea editorial con la que manifiestan su total "disconformidad". Y es que, desde fuera, se palpa el interés por diseñar con periodistas de su cuerda un entorno amable y a medida para el lucimiento del presidente, sorteando el rigor y el control de los profesionales de la casa.

La queja del Consejo de Informativos no solo radica en la dudosa neutralidad del formato, sino en una presunta ilegalidad estatutaria. Según expone el comunicado remitido por el órgano interno, la subcontratación de la comparecencia a una productora externa incumple de forma flagrante el artículo 35.2 del Mandato Marco de RTVE. Dicho texto legal estipula con meridiana claridad que la producción de contenidos de carácter informativo e institucional de la cadena pública debe ser 100% de producción interna.

"Este tipo de entrevistas deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos, como siempre se ha hecho", subraya con contundencia el Consejo en su nota oficial. La maniobra supone un desprecio sin paliativos a la plantilla de informativos tradicionales de la cadena, cuyos profesionales ven cómo se les arrebata la cobertura de la primera línea de la actualidad política en beneficio de tertulias de entretenimiento político y productoras afines al ala más izquierdista del panorama mediático.

La polémica se destapa en un momento de máxima debilidad parlamentaria para el Ejecutivo del PSOE y sus socios de Sumar. Sánchez acudirá a la televisión pública solo unas horas después de verse obligado a comparecer en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, acorralado por el estallido judicial que salpica directamente a su entorno más cercano y por el caos derivado de la crisis por la invasión masiva de Ceuta.

Los profesionales de RTVE exigen formalmente a la dirección que preside el ente que "reconsidere esta decisión" de inmediato. No obstante, los precedentes confirman la sumisión habitual de la cúpula de la televisión estatal a las exigencias y conveniencias de la agenda política del sanchismo.