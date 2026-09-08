El dato más devastador de PISA: un tercio de los alumnos españoles no entiende textos largos

De entre la maraña de gráficos y datos del informe PISA 2025 destaca el que clasifica a los alumnos por niveles en las tres disciplinas analizadas: Ciencias, Matemáticas y Lectura. El estudio arroja malos resultados para el conjunto de la OCDE y particularmente negativos para España. Y es especialmente revelador en lo que se refiere a Matemáticas y Lectura y el porcentaje de alumnos que alcanzan, o no, las competencias más básicas.

Según el estudio, un 32 por ciento de los alumnos de 15 años examinados no alcanza el nivel 2 en lectura, entre cuyas competencias está la de "identificar la idea principal en un texto de extensión moderada", "identificar el objetivo general o específico" en textos de dicha extensión, localizar información a partir de unos criterios dados o hacer una reflexión sobre el contenido en el texto conectando varias ideas del mismo y vinculándolo a su propia experiencia. España queda en el ránking por debajo de países como Turquía, Croacia, Hungría y Portugal.

Por regiones, la situación es especialmente alarmante en País Vasco (45 por ciento), Comunidad Valenciana (44 por ciento) y Navarra (37 por ciento), además de Ceuta y Melilla, con porcentajes que superan ampliamente el 50 por ciento.

Los datos son también llamativos si se analiza el número de alumnos considerados excelentes, en los niveles más altos, cinco y seis. Señala PISA que "en el caso de España, la proporción de estudiantes con rendimientos avanzados es menor que la observada en otros países con puntuaciones medias similares, como Francia, Italia y Dinamarca". Sólo algo más del 2 por ciento está en los niveles más altos. Son los que pueden entender textos "abstractos y complejos", analizándolos en profundidad y entendiendo aspectos implícitos.

En Matemáticas, un 34 por ciento de los estudiantes españoles está por debajo del nivel 2, en sintonía con el promedio UE y OCDE. El porcentaje implica que un tercio de los alumnos españoles analizados no es capaz de afrontar problemas sencillos a través de "estrategias simples". Por regiones, en la Comunidad Valenciana asciende al 43 por ciento, Andalucía está en el 40 por ciento y Canarias en el 39 por ciento.

Como con la lectura, es especialmente relevante el caso de los alumnos excelentes, que muestran creatividad y un "pensamiento flexible" a la hora de resolver problemas de mayor complejidad: poco más del tres por ciento se sitúa en los niveles 5 o 6, muy por debajo de la gran mayoría de países OCDE (la media se sitúa en 8). "España se sitúa en la parte inferior de la tabla, alejado de otros países con un rendimiento medio estimado similar al español", destaca el informe.