El nuevo abogado de Begoña Gómez pide el sobreseimiento de la causa mientras Peinado ultima enviarla a juicio

El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, ha vuelto a pedir el sobreseimiento para la mujer de Pedro Sánchez ante el juez instructor Juan Carlos Peinado en la segunda vista preliminar, paso previo a la apertura del juicio oral.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid citó a Begoña Gómez y Cristina Álvarez este martes a las 18:00 para informarles sobre el auto de procedimiento abreviado por segunda vez después de que en la primera ocasión fuese corregido por la Audiencia Provincial, que eliminó los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios. La Audiencia avaló que la esposa del líder socialista fuese enviada a juicio oral con jurado popular por la supuesta comisión de dos delitos. Por ello, el juez Peinado ha convocado esta segunda vista previa para enviarla a juicio oral, que ha comenzado con más de una hora de retraso a causa del transporte del nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, que se ha desplazado desde Palma de Mallorca a pesar de haber sido avisado con tan solo un día de antelación. Cristina Álvarez y Begoña Gómez no estaban obligadas a acudir, por lo que han delegado su presencia en sus defensas.

Según ha podido saber Libertad Digital, Campaner ha pedido el sobreseimiento de la causa en un lapso de apenas cinco minutos y el abogado de su asesora, Cristina Álvarez, ha explicado que se reservaba su derecho a pedir la nulidad de la vista preliminar. El letrado José María de Pablo ha achacado este planteamiento a la celeridad con la que Peinado ha convocado la cita, lo que no ha permitido acudir a su clienta a los Juzgados de Plaza de Castilla, según ha aseverado. Presentar una nueva solicitud de nulidad del procedimiento podría suponer que tuviera que celebrarse la vista preliminar por tercera vez.

En este contexto, el caso se encuentra ya en manos de Peinado, que debe dictar la apertura de juicio oral en los próximos días para cerrar de una vez por todas la investigación de una causa que lleva más de dos años en proceso de instrucción.

Los letrados de la acusación popular unificada liderada por Hazte Oír, Norma Lozano y Javier María Pérez-Roldán, ya advertían en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada que la estrategia de la defensa hasta ahora había sido "retrasar todo lo posible" la apertura definitiva de juicio oral. "Esperamos que esta sea la última", ha asegurado Roldán antes de entrar en la vista.