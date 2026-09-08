El Supremo suspende los efectos en el censo electoral de la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de paralizar los efectos en el censo electoral del extranjeros de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad mediante la Ley de Nietos impulsada por el Gobierno, tras la denuncia inicial de Iustitia Europa.

Esta ley fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres y se encuentra en el centro de las críticas por estar presuntamente intentando manipular el censo electoral mediante el voto extranjero, conocido como voto CERA. Esta ley permitiá votar a nietos de españoles que no han pisado España y cuya residencia, en la mayoría de los casos, se encuentra en países como México, Cuba o Argentina.

"Estimar la medida cautelar solicitada por la representación de la formación política recurrente, que se hará efectiva a partir de la notificación de este Auto", señala el acuerdo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El Supremo concreta que todas aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española mediante la mencionada Ley y estén (o no) inscritas en el censo electoral verán como se suspende su inscripción en el CERA.

Para aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad la nacionalidad por esta vía y aun no hayan sido inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) podrán continúan su inscripción hasta su finalización. "Una vez finalizado dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado Censo hasta el dictado de la Sentencia en este procedimiento".

En cuanto a las personas que ya hayan sido inscritas en el CERA "se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento".

No obstante, el Supremo especifica que esta suspensión de la inscripción "no regirá" en aquellas personas a los que los "Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española". Para ello, el Supremo ordena a la Junta Electoral Central "que requiera de inmediato a los Encargados de los Consulares"