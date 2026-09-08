La actuación del ministro del Interior y todavía magistrado Fernando Grande-Marlaska en la investigación de la invasión de Ceuta ha creado un gran estupor en el mundo judicial.

Grande-Marlaska envió un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, transmitiendo su "preocupación" por el hecho de que la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional que investiga la causa, María Tardón, prohibiera al equipo policial al que encargó el informe sobre la invasión de Ceuta que facilitase información a sus superiores. La presidenta del CGPJ contestó al ministro del Interior que Tardón estaba "ejerciendo sus funciones".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que ‘las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral’. Además, el artículo 126 de la Constitución Española señala que ‘la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente’".

"Grande-Marlaska como juez y exmagistrado de la Audiencia Nacional lo sabe de sobra. No obstante, ha cumplido las instrucciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y ha montado una pantomima quejándose sobre Tardón ante el CGPJ. El ministro actúa ya más como político que como magistrado. Es un exjuez que solamente busca los titulares en los medios de comunicación, dejando a un lado lo que dice la Ley", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "el propio Fernando Grande-Marlaska cuando era magistrado de la Audiencia Nacional también ordenó a la Policía judicial que investigaba el caso Faisán que no informara a sus superiores. Según la instrucción de Marlaska, los policías debían informar ‘directamente’ al juzgado del avance de las pesquisas y no a sus altos mandos.

"Cabe destacar que no es el primer conflicto de esta naturaleza provocado por Grande-Marlaska como ministro del Interior. En 2020, destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por "pérdida de confianza", después de que se negara a informarle sobre un informe entregado a la juez Carmen Rodríguez-Medel que investigaba las manifestaciones del 8-M y su posible relación con la expansión del covid-19", apuntan.

Mientras tanto, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional al igual que la presidenta del CGPJ expresaban públicamente su apoyo a la juez Tardón tras la queja de Grande-Marlaska. En un escrito, la Sala afirmaba que conforme al artículo 10 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, 'las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos dependen funcionalmente de los Jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo el asunto objeto de su investigación' ".

Según dicho escrito, la magistrada María Tardón "no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales".

El control directo de Peramato sobre la causa

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "la decisión de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso se haya hecho cargo directamente de la investigación del caso de Ceuta en lugar del fiscal designado inicialmente, conllevará un control directo y exhaustivo de la investigación por parte de la fiscal general del Estado Teresa Peramato".

"Orgánicamente puede tener su sentido, ya que es una investigación muy sensible y de la máxima relevancia, otro asunto es las decisiones que adopte la fiscal general del Estado, entregada al Gobierno de Pedro Sánchez", concluyen.

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