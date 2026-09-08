Indignación en Ceuta con Marlaska: "Es un sinvergüenza, nos tiene abandonados"

El inicio del curso escolar en Ceuta ha estado marcado, según Noelia Alcázar, por la ausencia de las medidas de seguridad que se habían anunciado para proteger a los alumnos. Esta vecina de la ciudad señala en La Noche de Cuesta de esRadio que decidió no llevar a sus hijos al colegio ante la previsión de que esas medidas no se cumplirían.

"En previsión de que no se iba a cumplir, mis hijos no han ido al colegio y evidentemente no se ha cumplido", afirma. Según relata, "no ha habido" una dotación extraordinaria de seguridad y en algunos centros únicamente se ha incorporado "un vigilante de seguridad dentro del cole".

Noelia critica además las declaraciones del ministro del Interior sobre la percepción de inseguridad en Ceuta. "Los ceutíes hemos tenido que aguantar otra vez que venga un ministro a nuestra casa a insultarnos, a decirnos que la sensación de inseguridad es algo subjetivo", sostiene.

La sensación de abandono

La vecina de Ceuta carga contra la actuación del Gobierno y reclama que las autoridades conozcan directamente la situación que viven los ciudadanos. "A mí me hubiese gustado que hubiese venido la semana pasada a las naves del Tarajal", afirma, antes de calificar a Marlaska de "sinvergüenza". "Está ninguneando a todos los ciudadanos de una ciudad. Nos tiene totalmente abandonados y no esperamos ya nada de este Gobierno, de ningún ministro", asegura Alcázar.

También cuestiona el dispositivo de seguridad que acompaña a las visitas ministeriales a la ciudad. "El hecho de que venga un ministro a Ceuta implica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejen de hacer la cobertura que realmente necesitamos en Ceuta para atenderlos a ellos", afirma.

Y lanza una comparación con la situación de los ciudadanos: "Que vengan como salimos los demás ciudadanos a la calle. Los ciudadanos de Ceuta salimos a la calle sin ninguna protección, ¿por qué tiene que venir él con tantísima seguridad? Que salga a la calle igual que nosotros, si Ceuta es muy segura".

El miedo de los padres

Noelia distingue entre el centro de la ciudad y las zonas periféricas. "Por el centro relativamente puedes pasear, pero por los alrededores de la ciudad, lo que es la periferia, no", explica. Su preocupación se extiende a los desplazamientos de los alumnos: "¿Quién te dice que no se reagrupen, que no se unan y decidan hacer una emboscada?", plantea. Y añade: "Igual que le han hecho emboscadas a los militares, que se lo quieran hacer a lo mejor a grupos de padres, de familiares que van a llevar a los niños al colegio".

La vecina afirma además que existe incertidumbre sobre las personas que han llegado a la ciudad: "Es que no sabemos las personas que han entrado, no sabemos con qué intenciones están en esta ciudad". Sobre el seguimiento del curso escolar, esta vecina sostiene que alrededor de un 25 o 26% de los niños no habría acudido a clase, según la información que había leído en prensa.

La escolarización desde casa

Ante la posibilidad de que la ausencia de los menores pueda considerarse absentismo escolar, Noelia explica que sus hijos continuarán trabajando desde casa: "Absentismo mis hijos no van a tener porque existe una plataforma en el colegio donde los profesores cuelgan todos los contenidos que van dando en cada una de las asignaturas y en cada hora siguiendo el horario escolar", señala.

"Mis hijos van a mantener el ritmo de sus compañeros pero lo van a mantener en mi casa", añade. Para ella, la cuestión central es la seguridad: "A mí no me pueden obligar a que mis hijos acudan a un colegio cuando no hay medidas de seguridad suficientes".

La vecina de Ceuta condiciona el regreso de sus hijos a que se garantice esa protección. "Primero tienen que cumplir ellos. Cuando ellos cumplan y las calles estén seguras entonces hablamos y ya los niños irán al colegio. Por lo menos hablo de los míos", afirma.

Noelia termina defendiendo que la seguridad de los menores debe estar por encima de cualquier otra consideración. "Los niños son intocables y con los niños no se juega y con la seguridad de los niños tampoco", concluye.