El informe PISA arroja datos negativos para el conjunto de los países de la OCDE, pero la caída es especialmente acusada para España. En Lectura, nuestro país pierde globalmente 23 puntos respecto al estudio de 2022, en el que obtuvo 474 puntos frente a los 451 actuales. Son, además, 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos.

La media de la OCDE cae, pero mucho menos: 13 puntos. Unas cifras que suponen que los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE. En total, los españoles han descendido un total de 45 puntos en Lectura entre 2015 y 2025.

En Matemáticas, España obtiene 457 puntos frente al promedio de la OCDE de 465 y los 473 de 2022. Entonces, la brecha con la media OCDE era de sólo dos puntos. España ha descendido casi 30 puntos en Matemáticas desde 2015 y se aleja del promedio de la OCDE, que está moderando su descenso.

Mientras, en Ciencias, España obtiene una puntuación algo mayor, de 477, también por debajo de la media de la OCDE, en 484. La brecha crece, no obstante, mucho respecto al anterior estudio, cuando España se situaba sólo dos puntos por debajo. Desde el año 2015, España ha descendido 16 puntos.

Con estas cifras, nuestro país sigue en la segunda mitad de la tabla, a una gran distancia de los países líderes, que siguen siendo Singapur, Japón y Corea y, en Europa, Estonia y Reino Unido. Países como Irlanda, Canadá, Suiza o Polonia están muy por delante de España. También nos superan Turquía (462 puntos en Matemáticas), Portugal (460), República Eslovaca (469), Hungría (459) o Eslovenia (460).

En Lectura, Croacia está por delante (453) y también países como Hungría (452); Turquía (472) y Lituania (464).