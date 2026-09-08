Inger Enkvist, catedrática de español, sobre el informe PISA: "Ha sido nefasto introducir las pantallas"

La educación atraviesa una situación preocupante en España, con una caída de los resultados en el informe PISA que, según Inger Enkvist, doctora en Literatura y catedrática de español, que ha pasado por los micrófonos de Es Noticia de esRadio, se suma a un fenómeno que se está produciendo también en otros países. La catedrática señala, además, una diferencia que considera especialmente llamativa en España: "La diferencia entre las comunidades autónomas".

A la hora de buscar las causas, Enkvist pone el foco en los primeros años de escolarización: "Probablemente hay que mirar la primaria y cómo se enseña a leer durante los primeros años y también cómo se enseña a trabajar en matemáticas", afirma.

La experta considera que se han abandonado prácticas que proporcionaban seguridad a los alumnos. "Se ha dejado de lado la instrucción y las prácticas que dan seguridad al alumno", señala, antes de apuntar que "eso podría ser una de las causas más importantes".

El esfuerzo frente a la pedagogía lúdica

Enkvist también cuestiona la pérdida de peso del esfuerzo, el mérito y el sacrificio en el sistema educativo. En su opinión, el problema está relacionado con una concepción de la enseñanza que pretende hacer de las aulas un espacio constantemente divertido.

"Tenemos en España y también en otros países una idea de una pedagogía lúdica, que debe ser divertida constantemente, y eso no da buen resultado", sostiene.

La razón, explica, está en que esa búsqueda de agradar puede terminar perjudicando al propio alumno: "Es la intención de agradar a los jóvenes, agradar a sus padres, estar bien recibidos por todas partes, pero es un engaño", afirma.

Para Enkvist, el objetivo de la educación debería ser que el alumno adquiera conocimientos y, al mismo tiempo, desarrolle el hábito del esfuerzo: "El alumno no aprende y debería aprender para tener los conocimientos y también para tener la costumbre de hacer un esfuerzo y de alegrarse de haber logrado un resultado". Y concluye: "Eso es bueno para el conocimiento y es bueno como costumbre para la vida adulta".

Reino Unido y la vuelta a las habilidades básicas

La catedrática advierte de que estas tendencias no afectan únicamente a España. Sin embargo, destaca el papel de las familias que mantienen la educación como una prioridad pese a los cambios pedagógicos: "En las familias en que se sabe que la educación es importante, hacen caso omiso de esas tendencias y siguen aprendiendo", explica.

Enkvist considera que esto puede generar una brecha entre distintos grupos sociales. Como ejemplo, apunta al Reino Unido, donde, según señala, los resultados educativos han evolucionado mejor que en otros países europeos.

"Lo que han hecho es precisamente concentrarse en la primaria, en las habilidades básicas y en el trabajo y también en el rendimiento de cuentas", explica. Para la experta, ese regreso a los fundamentos de la enseñanza resulta especialmente relevante.

"Ha sido nefasto" introducir las pantallas

Uno de los elementos que Enkvist cuestiona de forma más contundente es la introducción de las pantallas tanto en las aulas como durante el ocio en casa. "Yo creo que ha sido nefasto eso de introducir las pantallas, primero en las aulas y también en la casa durante las horas de ocio", afirma.

A su juicio, los resultados obtenidos constituyen un argumento contra quienes defendieron esa incorporación masiva de la tecnología. "Yo creo que esos resultados son como un, podríamos llamar un golazo para los que han criticado la presencia de las pantallas", sostiene.

La experta considera que, además del coste de introducirlas, no se ha producido la mejora esperada: "Ha sido caro introducirlas y el resultado además ha bajado, no ha subido, ha bajado".

Enkvist resume su posición con una afirmación que coloca las habilidades básicas por encima de otros debates educativos: "Hemos hablado de pantallas, hemos hablado de la inteligencia artificial y hemos hablado de la financiación de diferentes colegios. Y eso no es importante. Lo importante es enseñar a leer y hacer matemáticas".

Los padres y el ambiente en casa

Enkvist concede también a las familias un papel importante, especialmente cuando el funcionamiento del colegio no es el adecuado: "Si funciona mal el colegio, bueno, lo único que queda al alumno son los padres", afirma.

Su propuesta pasa por crear en casa unas condiciones favorables al estudio: "Mantener un ambiente en la casa que es favorable al estudio, tranquilidad, que lean los niños, los jóvenes, leer con ellos, hacer que lean ellos, introducir un ambiente, otra vez, de respeto al conocimiento y a la cultura".

Para la catedrática, la recuperación educativa debe comenzar por la lectura y por la educación primaria. Entre sus medidas concretas plantea "empezar a hacer pruebas anuales del nivel de lectura de los alumnos" y establecer objetivos medibles. "Ponerse una meta práctica, es decir, 'vamos a mejorar durante el próximo año diez puntos' o lo que sea, y realmente mirar si se llega a esas metas y concentrarse en la lectura", concluye.