Interior crea un listado de periodistas etiquetados por su ideología

El Ministerio del Interior, nuevamente en el punto de mira por la gestión de la invasión de Ceuta, tiene en su poder un dossier sobre periodistas en el que aparecen etiquetados por su posición ideológica. El documento, que incluye la foto de cada profesional, incluye sobre cada uno etiquetas como "últimamente es más combativa", "militante socialista", "periodista polémica", "de centro derecha moderada", "reconocido antisanchista" o "ideología radical de derechas", según recoge la información que publica este martes El Confidencial.

El diario afirma que el documento cuenta con el sello de Interior y su Oficina de Comunicación, que ocupa decenas de páginas y que su existencia ha sido admitida por el propio Ministerio, que defiende, no obstante, que se elaboró sin el conocimiento de Fernando Grande-Marlaska y que este no lo habría consultado nunca.

Fuentes citadas por el diario señalan que en 2023, cerca de las navidades, hubo un primer encargo de un fichero sobre periodistas en una reunión con quince trabajadores del departamento de Comunicación, encargado entre otras cosas del seguimiento de medios y tertulias. En dicho encuentro se habría ordenado la clasificación de periodistas con su ideología política y en una segunda reunión se habría pedido incluir fotos en cada ficha. También se habría pedido que el documento no trascendiera: según el Ministerio, no salió nunca de la Oficina de Comunicación y el acceso fue muy limitado.

Cuenta el diario que algunos miembros del equipo rechazaron la elaboración del listado con la advertencia, entre otras cosas, de que era inconstitucional.

En el documento hay decenas de periodistas ordenados alfabéticamente, que participan en tertulias o que escriben en distintos medios sobre el Ejecutivo, sobre el Ministerio del Interior o sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El listado incluiría todo tipo de perfiles: desde redactores poco conocidos a populares tertulianos y columnistas.